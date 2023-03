/VIDEO/ Milovníci umění a především tvorby uherskohradišťského malíře Tomáše Měšťánka mají možnost až do 21. května zhlédnout v Centru současného umění DOX v Praze výstavu jeho obrazů nazvanou Bez sentimentu. Jde o Měšťánkovu první větší retrospektivu, která nabízí průřez jeho dílem od školních let až po současnost. Ukazuje několik různých poloh a proměn, kterými autorova tvorba během jeho života prošla.

Výstava obrazů Tomáše Měšťánka v Praze | Video: Jan Karásek

Ředitel Centra současného umění DOX Leoš Válka začal výstavu plánovat už před několika lety, ještě v době, kdy Tomáš Měšťánek žil. „O projektu jsme společně začali uvažovat už v roce 2017, kdy jsem poprvé navštívil Tomášův ateliér. Razance, bravura malby i nelítostná ironie mi vyrazily dech. Okamžitě mi bylo jasné, že jeho dílo by mělo mít daleko větší ohlas, než se mu do té doby dostalo. Výstavu jsme od počátku zamýšleli jako retrospektivu, která by nabídla širší pohled na jeho tvorbu a měla být i určitou splátku dluhu, který vůči Tomáši Měšťánkovi česká umělecká scéna má. To, že se kvůli pandemii covidu Tomáš výstavy nedočkal, mi je opravdu líto,“ uvedl Leoš Válka.

"Kapesní katastrofy světa"

Podle kurátorky výstavy a umělecké ředitelky Centra DOX Michaely Šilpochové dokázal Tomáš Měšťánek s nadsázkou a sarkasmem ve výstižných metaforách ztvárnit „kapesní katastrofy světa“ i absurditu vztahů v něm.

„Svá plátna plnil osobními běsy i velkými příběhy. K jeho oblíbeným motivům patřil Don Quixote, kterého ztvárňoval mnoha různými způsoby a opakovaně se k němu vracel. Fascinoval ho motiv Krysaře, Poeova Havrana, Kafkovy romány, francouzská nová vlna i příběhy českých odbojářů. Ať už maloval cokoli, bylo to vždy se zápalem připomínajícím boxerský souboj. A se svými plátny se rval stejně jako se životem,“ naznačuje Michaela Šilpochová, co Tomáše Měšťánka v jeho tvorbě inspirovalo.

Vnímá jej jako jakéhosi dobrovolného outsidera českého uměleckého prostředí. „Nevystavoval příliš často, o slávu a lesk výstavních síní nestál. Nezajímaly ho názory kritiků, jen lidí, pro které maloval. Ve svém ateliéru v Uherském Hradišti ale s nepolevujícím zápalem po desetiletí chrlil malby, skici a kresby, které jsou strhující svou expresivitou, barevností a energií. Jako by malovat znamenalo dýchat,“ popisuje Michaela Šilpochová své vnímání Tomáše Měšťánka.

Ten podle jejích slov s nadsázkou a sarkasmem dokázal ve výstižných metaforách ztvárnit „kapesní katastrofy světa“ a absurditu vztahů v něm. „Opilci nočních barů i krásky v nesnázích, barvy filmových plakátů a blues temných uliček, přeplněné popelníky nádražních hospod, donquijotovští hrdinové, boxeři. Napětí, disharmonie, kontrast. Vše je namalováno, tedy řečeno. Bez zábran, bez servítků, bez sentimentu,“ dává Michaela Šilpochová nahlédnout do světa zachyceného na Měšťánkových obrazech.

Pozorovatel života

Spolupracovnice výstavy a kunsthistorička Slováckého muzea Milada Frolcová vnímala Tomáše Měšťánka coby „pozorovatele“ života. „Byl malířem – figuralistou, který se orientoval na výrazové pojetí malby, založeném na smyslovém přístupu k tématu, tvarové modifikaci a uvolněném malířském způsobu práce. Stavil na skutečném prožitku a obsahovosti, syrovosti námětů, nikdy nic neidealizoval. Zaznamenával náhodný okamžik, atmosféru, zobrazoval stav věcí a světa, ve kterém žijeme své tragikomické životy. Svým životním osudem připomínal postavy jakoby vystřižené z hrabalovských povídek,“ tvrdí Milada Frolcová.

Podle spolupracovníka výstavy a novináře Jana H. Vitvara byl Tomáš Měšťánek malířem Prahy, který nebyl z Prahy. „Měšťánkův ideální vlak jezdil na trase Uherské Hradiště – Praha a zpět. Jak ukazují jeho zachovalé skicáky, do hlavního města jezdil pravidelně i po skončení školy a dělal to až do konce života. Ve městě na řece Vltavě hledal a nacházel témata, které mu město na řece Moravě nemohlo poskytnout. Přitahoval ho rej tepajícího velkoměstského organismu, ve kterém sice nikdy nedokázal žít, ale zároveň ho nikdy nedokázal opustit. V Praze potkával své opilce a noční běsy, díky kterým se jeho rukopis během let postupně proměnil v divoce expresivní kroniku plnou prolitých a propálených stránek, tak jako byly prolité a propálené životy lidí, jejichž stopy najdeme na jeho obrazech,“ vzpomíná na Měšťánka Jan H. Vivar.

Ve svém ateliéru v Uherském Hradišti podle Vivarových slov chrlil Měšťánek s nepolevujícím zápalem po desetiletí malby, skici a kresby, které jsou strhující svou expresivitou, barevností a energií. „Měl rád velké příběhy, velké hrdiny, nebál se ale ani velkých padouchů. Pro každého se na jeho plátnech našlo místo. Doteď se ale nenašlo místo pro Tomáše Měšťánka na české výtvarné scéně,“ tvrdí Jan H. Vitvar závěrem.

TOMÁŠ MĚŠŤÁNEK (1951-2021) se narodil v Březolupech, malé slovácké obci u Uherského Hradiště, ve kterém následně vystudoval střední uměleckoprůmyslovou školu a celý život v něm žil. S pětiletou přestávkou, kdy v letech 1971-1976 studoval na pražské Akademii výtvarných umění u Karla Součka, tou dobou vedoucího ateliéru figurální malby a někdejšího člena Skupiny 42.