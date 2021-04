Předcházelo tomu vzkříšení ochotnické myšlenky v Bánově a založení onoho spolku, u čehož nechyběla ani pětatřicetiletá Petra Vašíčková, která se stala jednou ze tří vůdčích osobností souboru.

„K ochotníkům jsem se dostala před dvaceti lety díky Divadlu Brod a jeho principálovi Romanovi Švehlíkovi. Chodívaly jsme s mamkou na jejich představení. Učarovala mi inscenace Osel a stín a po Theatrum passionale jsem to už nevydržela a začala hrát taky,“ popisuje Petra Vašíčková svůj vstup do divadelního světa.

Aktuálně má Divadelní spolek Pod Lampú dvaadvacet členů.

„Tvoříme a režírujeme dvě, spolu se mnou Magda Vašíčková a ve vedení spolku působíme tři, ještě s Jitkou Vrankovou,“ informuje Petra Vašíčková. Na výjezdech s Biomatkou ale mají rozdělené úkoly a na správném chodu se podílí celý soubor.

„Zkoušíme v sále místní základní školy, po vypuknutí pandemie však byla škola uzavřena. Když to šlo, zkoušeli jsme v areálu bánovské pálenice, teď už jsme se ale bohužel půl roku neviděli,“ krčí Petra Vašíčková rameny.

Prvním kusem Divadelního spolku pod Lampú byla hra Když hrdličky cukrovaly, která měla premiéru 3. června 2017. Tu vybrali hlavně proto, že má v obsazení hodně ženských postav a žádnou mužskou, což odpovídalo složení při založení spolku. Odehráli ji čtyřikrát. Následovala Biomatka aneb běž do řiti s kuskusem. Po její premiéře museli přidat další dvě reprízy, a pak se začaly ozývat okolní obce a strhla se kolem Biomatky divadelní lavina.

„Od premiéry jsme během dvou let odehráli 43 repríz a ve chvíli, kdy jsme se rozhodli, že odehrajeme posledních pár představení a určili datum derniéry, přišel koronavirus. Od té doby lavina utichla a na derniéru zatím pořád čekáme,“ vysvětluje Petra Vašíčková.

S Biomatkou vyrazili bánovští ochotníci do Kojetína na přehlídku amatérských divadelních souborů Divadelní Kojetín 2019, odkud si přivezli Cenu diváků, Cenu za osvobozující bezprostřednost a živelnost v inscenaci a Čestné uznání za scénář a režii.

„Druhou, tentokrát nesoutěžní přehlídkou, které jsme se zúčastnili, byl Divadelní festival Setkání na Prknech ve Veverské Bítýšce, taktéž v roce 2019. Tam se dostalo ocenění naší Milce – Janě Beníčkové, za nejlepší ženský herecký výkon festivalu, a soubor dostal čestnou Cenu Pavla Vašíčka za mimořádný divadelní počin, které si vážíme už jen kvůli jménu, které je, jak je vidět, nejen v Bánově spojeno s láskou k ochotnickému divadlu,“ říká Petra Vašíčková s úsměvem.

Za největší úspěch považuje to, že si Biomatku mohli zahrát na prknech Slováckého divadla.

Na začátku svého působení si totiž dali bánovští ochotníci za cíl to, že vysokou kulturu a těžké dramatické kusy přenechají profesionálům a oni že budou lidi bavit.

„Tak jsme si napsali hru ze života. A myslíme si, že právě to je na Biomatce tak přitažlivé – že se tam každý pozná. Jako kdyby se díval do vlastní kuchyně. Chceme být divákovi blízko a chceme si dělat srandu. Ze sebe i z ostatních,“ naznačuje režisérka. Rozezkoušenou mají další autorský kus s názvem Kovbojka aneb Velká trnková loupež, což je bánovská parodie na westernovky. Zbývá jim však odehrát několik představení Biomatky.

„Rozhodně ale nezahálíme. Přišla mi zpráva z České televize, že dávají zelenou projektu, který vymyslel náš souborový kamarád, spisovatel, filmový režisér a scénárista Pavel Göbl, se kterým jsme v roce 2019 natáčeli v našem kraji film Tichý společník. V koprodukci s Českou televizí se začíná pracovat na projektu Národ sobě – Cyklus divadelních záznamů, v rámci něhož budou natočeny v reálech záznamy autorských her amatérských divadelních souborů po celé České republice. A Biomatka bude pilotním dílem celého projektu. Už se těšíme, a pokud by se mezi čtenáři našel nějaký sponzor, který by nás chtěl v tomto počinu podpořit, ať se přihlásí, budeme rádi,“ vyzývá Petra Vašíčková.

A co by popřála milovníkům divadla a především ochotnickým nadšencům v naší zemi?

„Dnešní doba kultuře moc nepřeje, ale když se chce, všechno jde. Jestli máte oblíbené divadlo, podpořte ho - třeba naše Slovácké divadlo a jejich akci Za pade nepadnem. Čtěte sobě, čtěte dětem, využijte lockdownu k tomu, abyste užili volný čas s rodinou, myslete a nevěřte všemu, co najdete na internetu,“ vzkazuje Petra Vašíčková, odkazujíc na Jana Wericha. Ten říkal: „Když rozum nad něčím zůstane stát, o to rychleji se pak rozběhne. Rozum, který zůstane stát, je v pořádku. Nesmí si lehnout.“