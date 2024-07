Letním evergreenem se rok co rok v červenci stává situace, kdy je náš region zamořován zápachem z močky a kejdy, jimiž zemědělci před orbou hnojí posečené lány. Není divu, že se taková situace nikomu z obyvatel lokalit obtěžovaných nevábným odérem nelíbí. Najevo to dávají nejen při každodenní osobní konverzaci a stížnostmi na radnici, ale zhusta i na sociálních sítích.

Jedním z aktuálních témat se to stalo rovněž na facebookovém portálu Co mě štve i těší v Uherském Hradišti.

„Třetí den se táhne Mařaticemi odporný zápach, pravděpodobně někdo vyvezl na pole obsah prasečáku. V době veder, kdy lidi větrají domy a byty, to je odporná bezohlednost. Kdyby někdo věděl, odkud konkrétně se to line, dejte prosím vědět,“ nechal se v diskuzi slyšet Pavel Dvořák.

Vysvětlit se mu to pokusila Lucie Marie Dobešová: „Družstva sklízí obilí a řepku, takže logicky hned hnojí pole, když to nepohnojí, další sklizeň bude prd. A za ty roky už byste si mohl zvyknout že to tak prostě pár dnů v roce je.“

Debatující Přemek Dovrtěl upřesňuje, že to zapáchá všude, od Napajedel až po Derflu.

Podle Elišky Gallové to smrdí každý rok. „Obávám se, že toto načasovat nelze. Lepší toto, než chemie či spaliny… za mne,“ naznačila Eliška Gallová.

Problém se zápachem ve městě a městských částech Uherského Hradiště se v souvislosti s aplikací statkových hnojiv podle vedoucí Útvaru kanceláře starosty Uherského Hradiště Dagmar Vackové opakuje každoročně, převážně v tomto letním období.

„Je to dáno uvolněním okolních zemědělských ploch po sklizených obilninách, na které se statková hnojiva aplikují,“ uvedla Dagmar Vacková na dotaz Deníku.

Podle vyhlášky č. 377/2013 Sb., o skladování a způsobu používání hnojiv, mají zemědělci povinnost zapravit tekutá statková hnojiva do půdy nejpozději do 24 hodin a tuhá statková hnojiva do 48 hodin.

„Tento termín zemědělci dodržují, statková hnojiva zapravují bezprostředně po jejich aplikaci, což jsme si ověřili také v předchozích letech. Samozřejmě než zápach odezní, může to trvat i několik dní,“ vyjádřila se Dagmar Vacková k dodržování litery zmiňovaného zákona.

Statková hnojiva aplikují podle jejích slov téměř všechna zemědělská družstva, která okolní pole obhospodařují (např. Agrokomplex Kunovice a.s., Lukrom s.r.o., Fyto s.r.o.). Kontrolu používaných hnojiv a plnění podmínek jejich aplikace zajišťuje Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský.

„Zatím nám byly doručeny dva emaily a jedna telefonická stížnost ve věci zápachu,“ dodala Dagmar Vacková závěrem.