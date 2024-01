/FOTOGALERIE/ Rovněž v roce 2024 neopouští obyvatele Slovácka štědrost. Svědčí o tom první výsledky Tříkrálových sbírek v řadě vesnic a měst na Slovácku, které se Deníku podařilo zjistit.

Tříkrálová sbírka 2024 v Podolí | Foto: Dagmar Vacková, se souhlasem

Z měst mají veškerý obsah pokladniček koledníků spočítaný například Kunovice a Staré Město. V obou případech jsou vykoledované cifry rekordní a šplhají ke čtvrt milionu korun.

„V Kunovicích dnes lidé věnovali do Tříkrálové sbírky 259 033 korun, oproti loňským 241 385 korunám. Ve Starém Městě to bylo 242 994 korun ve srovnání s loňskými 234 472 korunami,“ prozradil ředitel Charity Uherské Hradiště Jiří Jakeš.

Také v Dolním Němčí sbírka v tomto roce vynesla víc než v roce 2023. Informovala o tom koordinátorka tamní Tříkrálové sbírky Martina Smetanová.

„Přestože počasí nepřálo nevzdali jsme to a s velkým zápalem se vydali do ulic. Vybrali jsme 126 257 korun. Do jedné z pokladniček nám někdo přispěl také jedno euro a 20 centů. Někdo byl v pláštěnce, další chodili s deštníkem. Někteří se dokonce zapisovali na příští ročník,“ popsala Martina Smetanová detaily místního koledování.

Požehnání 62 skupinkám udělil místní kněz P. Jiří Luňák. Nejmladším koledníkem byl syn vedoucí jedné ze skupinek Blanky Chladilové Tomáš, kterému je tři čtvrtě roku.

Také desetinásobně menší vesnice Zlámanec s 338 obyvateli podpořila Tříkrálovou sbírku rekordní částkou 25 730 korun, což bylo přesně o 1630 korun víc než vloni.

„Ve Zlámanci koledovaly tři skupinky a nejmladší kolednicí byla čtyřletá Eliška. Sychravé počasí jsme zvládli v pláštěnkách. Děti byly rády za cukrovinky, kterými je lidé obměňovali. Štědrým dárcům patří velké díky,“ řekla Deníku Alena Buchtová, koordinátorka sbírky ve Zlámanci i vedoucí jedné ze skupinek.