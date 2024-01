Sklárna Květná ve Strání na Uherskohradišťsku navzdory dříve avizovanému uzavření ruční výrobu skla nakonec neukončí. I přes velmi komplikovanou situaci, způsobenou zejména dramatickým růstem cen energií, bude podnik pokračovat ve výrobě také v dalších měsících roku. Sklárnu totiž převzali noví majitelé - holding AF Group. Dosavadní ředitel sklárny Marek Mikláš bude podnik řídit dál.

Ilustrační video. Ve Sklárně Květná zprovoznili pec na solární energii; březen 2023 | Video: Pavel Bohun

Původně ve sklárně pracovalo okolo 90 zaměstnanců, nyní to bude zhruba 50. Bývalý majitel sklárny Lubor Cerva v poslední chvíli před uzavřením provozu, jež by s největší pravděpodobností znamenal definitivní konec sklářské výroby v Květné po 230 letech, našel obchodní partnery, kteří sklárnu převezmou.

S cílem pokračovat v tradiční ruční výrobě skla té nejvyšší kvality. „Novým majoritním majitelem se stává ryze český rodinný holding AF Group z Hodonína, působící řadu let v různých průmyslových a realitních projektech, který bude zastupovat pan Josef Anovčín a dále pan Dušan Svoboda prostřednictvím společnosti MHS Partners,“ dodal Marek Mikláš, který i po změně vlastníka zůstává v pozici ředitele sklárny.

„Je to jedna z mimořádných příležitostí k uchování tradičního řemesla, které je proslulé po celém světě, zároveň je sklárna silně spjatá s naším regionem a je tu vnímána jako tradiční a dlouholetý zaměstnavatel,“ říká Josef Anončín.

„Jsem rád, že jsem měl možnost přispět k tomu, že tato tradiční značka dostala další šanci na pokračování v tradici, která trvá již 230 let a doufám, že naše možná trochu idealistické představy se nám podaří přetavit do dlouhodobě udržitelného rozvoje sklárny,“ uvedl Dušan Svoboda, druhý ze spolumajitelů.

Ve středu 31. ledna podle Marka Mikláše skláři vynesli osm tavicích pánví z pece, ve čtvrtek proběhne oprava pracovních otvorů a celé pece jako takové a v pátek pak bude vneseno osm nových tavicích pánví, které se následně dotemperují.

VIDEO: Sklárna Květná v roce 2021:

Zdroj: Deník / Jan Karásek

První tavba skla je naplánovaná na tuto neděli a slavnostní znovu spuštění výroby proběhne v pondělí 5. února dopoledne.

„Jsem rád, že výroba bude pokračovat. Už proto, že je to kus historie a sklárna letos oslaví 230 let existence. Pokud by se s výrobou skončilo, už by ji nejspíš nikdo nenastartoval. Zachránilo se to doslova za pět minut dvanáct. Věřím, že to bude fungovat,“ svěřil se Deníku starosta Strání Antonín Popelka.