„Mohlo by se zdát, že to naše zpívání nemá se včelkami ani s medem nic společného, ale my dospělí a ženatí dobře víme, jak ženské chlapům a oni zase na oplátku ženským mažou před svatbou med kolem pusy, po svatbě je ale všechno jinak. Zdaleka to už není tak růžové, jako před vyřčení ,ano´ životu ve dvou,“ řekl známou skutečnost Petr Ondruch.

Chceme hlavně rozdávat radost druhým

Medové zpívání odstartovala krátce po šestnácté hodině cimbálová muzika Litera. Na pódiu pod velkým ořechem ji pak vystřídal mužský a ženský pěvecký sbor Kudlovic, Mužský pěvecký sbor z Ostrožské Lhoty, jenž tvořila parta chlapů, kteří si rádi zapějí už čtvrt století. „Zpíváme pro radost svoju, ale hlavně chceme rozdávat radost druhým. Rádi zpíváme písničky veselé, ale aj hromadu pomalých, pro sbor pěkných,“ svěřili se zpěváci mužského pěveckého ansámblu z Ostrožské Lhoty.

Ženský pěvecký sbor Kukulenka z Dolního Němčí, který při Medovém zpívání na sebe prozradil, že je v pořadí třetí folklorní pěvecký sbor. „Jsme mladé ženy, povětšinou bývalé tanečnice Národopisného krúžku Dolněmčan. Společné zpívání při tradičním pečení chleba se nám natolik zalíbilo, že jsme se začaly scházet na pravidelných zkouškách a na podzim roku 2022 jsme se již s nacvičeným pásmem zcela zapojily do společenského dění v obci,“ řekly spokojeně členky Ženského pěveckého sboru Kukulenka.

Zpěv sladký jako med si v sobotu užívali Kudlovičtí i přespolníZdroj: Deník/Zdeněk Skalička

Pozvaly návštěvníky Medového zpívání na dolněmčanské dožínky, které se budou konat v sobotu 19. srpna, a na Vaření trnek v muzeu v sobotu 2. září.

V pořadu Medového zpívání zapěl několik písniček z oblasti Dolňácka, Kopanic a Luhačovického Zálesí Ženský pěvecký sborek Hradišťanky, který tvoří převážně bývalé členky souboru písní a tanců Hradišťan. S ním poznaly nádheru lidových písní a tanců a zažily mnoho nezapomenutelných chvil. „Když přestaly aktivně v Hradišťanu tancovat, daly se dohromady a začaly pro potěšení zpívat sobě i druhým,“ pochválil ženský pěvecký sborek Hradišťanky moderátor Medového zpívání Petr Ondruch.

Už půl století vkládá mužský pěvecký sbor z Míkovic, který zapěl v sobotu ve dvoře chalupy Strmenských v Kudlovicích do zpěvu srdce a duši. Na jejich lidovém umění je nejcennější ona naprostá zaujatost. V Míkovicích se totiž zpívalo odedávna, víc než v jiných dědinách.

U nás se zpívalo odedávna

„Bylo to zpívání svobodných chlapců a mladých ženáčů, nejen při slavnostních dnech, ale běžně za večerů na mostku před hospodou či pochůzkách noční dědinou. Oficiálně se začal Mužský pěvecký sbor z Míkovic formovat v šedesátých letech minulého století,“ rozvyprávěl se o sboru Petr Ondruch.

Dodal, že hlavním aktérem sboru byl Zdeněk Snopek, bývalý zpěvák a tanečník Hradišťanu, ale také vítěz okresní pěvecké soutěže o Slovácký koštéř.

Medové zpívání v Kudlovicích tryská už 17 let z niterné potřeby zpěváků a zpěvaček, ale i pro potěšení srdce.

V minulosti sem tam nějaký básník ve svých verších vzpomenul med, vyzvedl a pochválil jej, ale pak nic. „Až my, chlapi z Kudlovic, jsme začali pořádat před 17 lety Medové zpívání,“ svěřil se člen kudlovického mužského pěveckého sboru Petr Ondruch.

Posmutněle dodal, že o včelách a medu je tak málo písniček, že by je člověk na jedné ruce spočítal.