Základní škola, Kunovice, U Pálenice, z města s více než 5 500 obyvateli a Základní škola a mateřská škola J. A. Komenského Nivnice, obce s přibližně 3 400 obyvateli. Jak to, že jsou obě školy, jedna z menšího města a druhá z velké vesnice, tak úspěšné?

„Jde o souhru více věcí. Je to tím, že se snažíme neučit poznatky izolovaně, ale propojovat je s běžným životem. Když máme například úlohy z matematiky, tak se snažíme, aby si žáci představili, proč zrovna počítají takový nebo jiný příklad. S přípravou na přijímací zkoušky začínáme už na podzim. Děti si v průběhu deváté třídy zkoušejí přijímací testy. Děláme jim takové zatěžkávací zkoušky, pracujeme s časem účastníme se SCIO testů, aby žáci věděli, kde mají ještě rezervy,“ vysvětluje ředitelka ZŠ Kunovice U Pálenice Růžena Hlůšková.

Ve výsledku ale je to podle jejích slov nakonec vždy práce těch školáků.

„My jim můžeme v jejich úsilí pomáhat, ale ten poslední krok vždycky zůstává na nich,“ konstatuje ředitelka.

Letošních deváťáků mají 53. Celkově školu navštěvuje 400 dětí.

„Víc jich ani nemůžeme mít, proto jsme letos museli i odmítat žáky, kteří k nám chtěli přestoupit, protože nemáme místo,“ poznamenává Růžena Hlůšková.

Tamním žákům mimo jiné pomáhá školní psycholog. Zjistí, co je baví, ukáže na případná rizika a při výběru té správné školy je pomáhá nasměrovat. Školákům také nabízejí přípravu na přijímací zkoušky Českého jazyka a Matematiky.

„V čem se ale lišíme od ostatních škol, to jsou absolventské práce. Tam se naši deváťáci učí pracovat s různými zdroji, učí se nahlížet kriticky na informace, se kterými se setkávají. Svoji práci, kterou napíší, musí odprezentovat před svými spolužáky, rodiči, pedagogickým sborem. Dostane se jim zpětné vazby,“ naznačuje ředitelka a dodává, že se jim také osvědčuje, jak se jejich absolventi vracejí a vyprávějí o tom, jak se jim na středních školách daří.

Druhou úspěšnou základkou je Základní škola a mateřská škola J. A. Komenského Nivnice, což je dobrá vizitka pro rodiště Učitele národů.

„Poskytujeme školákům maximální podporu během výuky, jsme důslední a během vzdělávání spojujeme jak tradiční výukové metody, tak i moderní výukové metody. Kromě běžné výuky žákům poskytujeme možnost doučování v rámci přípravy na přijímací zkoušky,“ má jasno ředitelka školy Šárka Mikesková.

Žákům nedělá problém biflování. U přijímaček pohoří na porozumění textu

Podle jejích slov to však není jen o devátém ročníku, ale jde o průběžnou práci se žáky od první do deváté třídy, respektive od šesté do deváté třídy.

Letos má ZŠ a MŠ J. A. Komenského 41 deváťáků z celkového počtu 333 žáků.

„Doučování nabízíme kompletně všem žákům, záleží jestli se do doučování zapojí nebo nezapojí. Doučujeme jak v rámci volitelných předmětů, tak v rámci kroužků. Možností jak se rozvíjet v Českém jazyce nebo v Matematice mají žáci hodně,“ naznačuje ředitelka školy Šárka Mikesková a upozorňuje rovněž na skvěle fungující kariérové poradenství, kdy poradkyně pracuje s deváťáky od začátku školního roku na výběru správné střední školy, která by jim mohla co nejvíce pasovat.

Jak a podle čeho jsme vybírali nejlepší školy

Co znamenají čísla u škol? Jde o průměrné procento správně vyřešených úkolů z matematiky nebo českého jazyka žáky na dané škole v přijímacích testech za posledních pět let. Číslo 50.00 tedy znamená, že žáci vyřešili v průměru polovinu přijímacího testu.

Do výběru jsme zahrnuli všechny školy z daného okresu, které měly minimálně 20 žáků v devátých třídách, kteří dělali přijímací testy. Kvůli relevanci dat jsme se zaměřili pouze na přijímací zkoušky na čtyřletá studia (téměř 90 procent všech) a vynechali jsme přijímačky na víceletá gymnázia. Zdroj: prijimacky.ai a Cermat