/FOTOGALERIE/ Velehrad, Tupesy a Modrá. V nejedné domácnosti zmíněných obcí zaplápolal díky skautům o čtvrté prosincové sobotě plamínek Betlémského světla, symbol klidu, míru a přátelství, který byl do České republiky přivezen z Ježíšova rodiště.

Posvátný plamínek z Ježíšova rodiště potěšil občany Modré, Tupes a Velehradu. | Foto: Deník/Zdeněk Skalička

„Na Modré a v Tupesích letos roznášeli po domech skauti betlémský plamínek už po čtyřiatřicáté, na Velehradě to bylo o nějaký rok méně,“ uvedl vůdce skautského střediska Modrá a starosta tamní obce Miroslav Kovářík.

Jako první v rámci střediska potěšili v sobotu své spoluobčany betlémským světlem skauti z Tupes. Třicet minut po deváté hodině čtvrté prosincové soboty se sešlo u své klubovny 38 skautů a skautek s lampičkami, aby si do nich přenesli plamínek betlémského světla, které plápolalo před jedním z oltáříků baziliky.

Díky velehradských, modranských a tupeských skautů a skautek zahořelo světélko z Betléma v celé řadě domů. „Roznášení světla po dědině mě už několik let naplňuje radostí a hrdostí, a to zvlášť, pokud se jej podaří donést lidem do bezpečí jejich domovů,“ svěřil se Miloslav Kovářík, jemuž souhlasně přikyvovali další skauti i občané.

Někteří bez okolků přiznali, že jim vítr některou ze svíček v lampičce pohasnul. „Když se tak náhodou stalo, museli jsme si plamínek připálit od svého kamaráda, nebo v domě, do nějž jsme ho už přinesli a tam svítil,“ svěřili se skauti.

„Předávání poselství světla z Betléma nespojujeme s žádnou charitativní akcí. Skauti nebrali od lidí žádné sladkosti ani peníze. Oni oživovali světlo v sobě a prožívali příjemný předvánoční den s betlémským plamínkem,“ svěřil se vůdce Skautského střediska Modrá Miroslav Kovářík.

V sobotu dopoledne za poměrně příznivého počasí roznášelo betlémské světlo v Tupesích na 40 skautů, za odpoledního sněžení po Modré 60 skautů a po bohoslužbě slova P. Josefa Čunka SJ si vyšláplo z baziliky se zažehnutými plaménky lampiček 34 dětí a mladých Velehraďanů.

Velehradští skauti si 23. prosince odpoledne zamířili zapálit svíčky ve svých lucerničkách do baziliky Nanebevzetí Panny Marie a sv. Cyrila a Metoděje.

„Těší mě, že děti roznášejí betlémské světlo, což je krásná a dlouholetá tradice, která nám chce ukázat, že Kristus se narodil jako Světlo světa. Ten, kdo ho přináší, tak to světlo může naplnit jeho srdce. Je to světlo pokoje, naděje pravdy a skutečného míru na tomto světě,“ řekl P. Josef Čunek.

Dodal, že je velice krásné, že děti se nezalekly toho nepříznivého počasí, vytrvalého sněžení a vůbec jim to nevadilo. Šly ulicemi dědin a navštívily s betlémským světlem domácnosti, což to od těch dětí bylo velice krásné.

Páter Čunek připomenul slova Ježíše Krista z Písma svatého: „Já jsem světlo světa. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života. A tak Betlémské světlo dnes roznášíme po domech proto, aby lidé měli světlo nejen na svých svíčkách, ale aby měli světlo radosti nejen z toho, že je krásné kolem nás. Ale také, aby měli světlo naděje, lásky a pokoje ve svých rodinách,“ promlouval P. Čunek ke skautům.

Starosta Modré při roznášení posvátného plamínku doprovázel mladé skauty při zpívání koled, ale také potřásl spoluobčanům rukou, popřál jim hezké prožití svátků vánočních a pozval je na živý betlém, který se rok co rok odvíjí na prostranství pod kapličkou v centru obce na Hod Boží vánoční.

„Betlémské světlo spojuje na své dlouhé cestě mnoho národů a náboženství. Vždyť touha po míru spojuje všechny, byť se často jeví jako křehká a nedosažitelná. K dosažení mírového soužití je zapotřebí tolerance, otevřenost a odvaha k sobě navzájem,“ poodhalil zákulisí akce vůdce Skautského střediska Modrá Miroslav Kovářík.