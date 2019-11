Slovácko a zdejší transfuzka jsou srdeční záležitost, říká oceněný dárce krve

Dárci krve a jejích složek jsou v současné době zásadní a nenahraditelnou pomocí pro všechna lékařská oddělení, kde dochází k využití krve. Jedním z nich, kdo je už 37 let ochotný darovat s naprostou samozřejmostí a pravidelností to nejcennější, co má – svou krev bez nároku na finanční odměnu, je pětapadesátiletý strojvedoucí Českých drah Jaroslav Plot.

Jaroslav Plot převzal v Uherském Hradišti nejvyšší ocenění Červeného kříže za 250 odběrů krve a jejích složek. | Foto: DENÍK/Zdeněk Skalička