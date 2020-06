Jedna ze zastávek celého pelotonu, který čítal kolem 120 lidí, byla také v Podolí. Lídr pelotonu, hlavní organizátor a zakladatel celé akce Josef Zimovčák, vyzvedl starostku Janu Rýpalovou.

„Milá, hezká, sympatická a velmi dynamická – to je starostka Podolí. Dovol, abych ti předal certifikát naší nadace, jsem rád, že nám fandíš a jsi schopná s těmi lidmi kolem nás podporovat.“

Páteční etapa byla po kraji zakladatele celé akce. Josef Zimovčák žije a bydlí ve Veselí nad Moravou.

„Jsem tady doma, znám tu každou zatáčku, každého starostu. Bez těchto person by to ani nešlo. To je také kouzlo toho projektu,“ přiznal lídr pelotonu a pokračoval.

„Je to 11. ročník, je zlomový, začala tím další desítka. Věřím, že bude stejně úspěšná jako ta první. Hlavně bych chtěl vyzvednout smysl toho, proč to děláme – to je pomoc nemocným dětem. Za těch deset let jsme vybrali dvanáct až třináct milionů. K dnešnímu dni, je z letošního ročníku pro děti připraven jeden milion a sto tisíc korun v rámci našeho projektu,“ prozradil.

Zimovčákův peloton čítal kolem stovky lidí. Jeho cyklojízdu pravidelně podporuje a také se jí zúčastňuje několik známých osobností. Například profesor a významný chirurg Pavel Pafko (79), který také projel našim regionem.

„Bohužel, může jenom do neděle, v pondělí už musím být v práci,“ hlásil na jedné z přestávek významný profesor. Akce se také zúčastňuje známý kardiochirurg Jan Pirk (72), který by se měl přidat k pelotonu od etapy v Bzenci.

Páteční etapa našim regionem měla skvělou účast, kterou vyzvedl i Josef Zimovčák.

„Počítali jsme v etapě kolem padesátky lidí, nakonec je jich hodně přes stovku. Jsem rád, že účast je taková. Lidi vidí, že po koronaviru se všechno rozbíhá a konec světa nebude,“ řekl na závěr hlavní organizátor celého projektu, který spočívá v jízdě napříč Českou republikou za účelem získání peněžních prostředků na podporu onkologicky nemocných dětí.

Letošní 11. ročník, má jeden prolog a 10 etap, 1 238 km, 60 zastávkových měst a 335 projetých obcí a měst.