Premiérová návštěva to byla pro Ivo Zemka, jenž do Vinohradské ulice přicestoval z Brna.

„Byl to pro mě zážitek, kochat se nenapodobitelnou atmosférou, která tam panovala. Nechápal jsem a s úžasem hleděl na ty davy lidí, proudící mezi vinnými sklípky. Přesně tak to má vypadat, když se řekne, že to někde žilo,“ prozradil Deníku Brňan.

Prestižní ozdobou celé akce byla výstava Národní soutěž vín slovácké podoblasti, v jejímž rámci si návštěvníci mohli vybrat z více než pěti set vzorků vín ze 75 vinařství. Kromě ní si mohli ochutnat autentická vína místních vinařů, nebo navštívit prezentaci regionálních vinařství, jako např. Víno Zlomek & Vávra, Vinařství Modrá, Dvůr pod Starýma Horama, Vinařství Od Hradišťa, Vinařství Chromeček nebo Vinařství Bunža. Putování Vinohradskou ulicí je již tradiční součástí Slováckých slavností vína a otevřených památek.