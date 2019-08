Pálenky z nachově modrého ovoce bude letos mnohem méně než loni. Tvrdí to nejen pěstitelé, ale i páleničáři ze Slovácka. Už nyní je podle nich jisté, že úroda švestek a durancií je proti té loňské sotva na třetinové úrovni.

„Rok co rok pozvedlo moji náladu, když jsem mohl v době zralosti, tedy ve třetím říjnovém týdnu dát do beček durancie, které se urodily na stromech před naším domem. Po určité době jsem je v pálenici proměnil ve skupenství kapalné, tedy v duranciovici. Letos tomu tak nebude. Ale beru to s pokorou, protože loni jsem měl durancií nadúrodu,“ svěřil se Pavel Dvouletý z Nedakonic, dvojnásobný vítěz soutěže Zlatá salašská trnečka na Salaši, ale i šampion kořalkových koštů v Huštěnovicích, Kostelanech nad Moravou a v Újezdci.