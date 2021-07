Pokud ano, přijďte na přelomu prázdnin do Smetanových sadů, kde se uskuteční kreativní, vědomostní, a hlavně zábavné odpoledne pro rodiny s dětmi.

„Tato akce je drobnou náplastí za již podruhé neuskutečněnou květnovou Muzejní noc. Výstava kolem které se celá akce bude točit je Tajný život medvídků. Abychom se nemuseli stydět za to, co nám medvědi svou službou v lidském světě zjednodušují a mohli stát na vlastních nohou, tak je potřeba se něco naučit sami. Život je dobré brát odpovědně a s humorem, proto děti získají výuční list, až po splnění šesti připravených pracovních řemeslných aktivit. Vyzkouší si být zedníkem, tesařem, kominíkem, malířem, geodetem a také zámečníkem,“ informuje Pavel Princ ze Slováckého muzea.

Akce se uskuteční v sobotu 31. července od 13 do 17 hodin v parku před budovou Slováckého muzea. Uvnitř budovy pak kreativní tvoření a komentované prohlídky zmíněné výstavy. Vstup volný. Akce se koná za každého počasí.

Nevíte, co s dětmi o prázdninách?

Propásli jste nabídku letních táborů? Nebo potřebujete zajistit dopolední hlídání svých dětí? I to zajistí Slovácké muzeu. V termínech 3.–5. 8., 24.–26. 8., vaše děti navštíví tři objekty Slováckého muzea, a to hlavní budovu, Galerii Slováckého muzea a Památník Velké Moravy ve Starém Městě.

„Budou to naše společné tři dny zábavy, her, dobrodružství a nového poznání. Muzejní objekty Slováckého muzea si společně projdeme skrz na skrz. Navštívíme výstavy Tajný život medvídků, Ida Vaculková, Archiv a stálou expozici v Památníku Velké Moravy, kde se vydáme po stopách Cyrila a Metoděje,“ zmiňuje Alexandra Turečková ze Slováckého muzea, kam se děti podívají a dodává: „Každý den nebudou chybět k výstavám tematicky zaměřené tvořivé dílny.“

Přihlásit můžete děti od 5 do 12 let buď na jednotlivé dny, nebo na všechny tři dny v daném termínu najednou. Každodenní sraz bude v 8.00 a potrvá do 12.00 hodin za cenu 150 Kč za jeden den. Pitný režim bude zajištěn, svačiny si děti musí přinést z domu. Kapacita programu je omezena, proto je nutná rezervace předem.

Další nabídkou je možnost si zakreslit podle živého modelu do kreslírny přímo v prostoru výstavy ARCHIV (ateliér malby SUPŠ UH).

„Zájemci si vyzkouší jednu ze základních uměleckých disciplín, kresbu lidského těla v životní velikosti. Kurz je pro kreslíře všech úrovní a v případě zájmu vám s kresbou rádi poradíme. Všechny potřebné nástroje jako papíry, desky, stojany, uhly atd. dostanete v rámci kurzovného, které činí 300 Kč za jeden kurz,“ zve Lukáš Malina, historik umění, na netradiční setkání v Galerii Slováckého muzea.

V ceně je vstup na všechny výstav na galerii. Kreslení bude probíhat v termínech 3. 8. a 17. 8., vždy od 17.00 do 19.00 hodin. Kurzy nejsou návazné a není tak nutné hlásit se na všechny tři termíny. Počet účastníků jednoho kurzu je omezen na 7 osob, tak dlouho neváhejte.

No a kdo z vás bude mít zájem si nejen připomenout, ale osobně se zúčastnit vzpomínkové oslavy příchodu a působnosti Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu, jste zváni v neděli 25. července v 10.00 hodin na Výšinu svatého Metoděje.

ARNOŠT BEDRNÍK