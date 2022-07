Pak už hlavní stage na Masarykově náměstí opanovala kapela Tabák. Po necelé půlhodině předčasně ukončila jejich koncert prudká bouřka.

„Zapršelo a na náměstí se nám vytvořil rybníček. Pokračovat jsme pak mohli během hodiny. To už ale nastoupila kapela Rocksoar. Uvažujeme o tom, že by Tabák dostal možnost zahrát ještě jednou, někdy na konci festivalu. To ale ještě musíme upřesnit,“ řekla Deníku manažerka Slováckého léta Petra Kučerová.

Slovácké léto: Hradiště, tohle mohou být tvé budoucí hvězdy

Festival Slovácké léto v Uherském Hradišti nabídne od 1. do 10. července nové sportovní disciplíny a zábavu pro všechny věkové kategorie.

Mňága a Žďorp i Fleret

Při večerních koncertech na hlavním pódiu v centru Uherského Hradiště, na které je vstup zdarma, se představí, v pondělí Alkehol, v úterý Iné Kafe, ve středu Mňága a Žďorp, ve čtvrtek Reflexy, v pátek Street 69 a v sobotu Fleret.

Každoročně je součástí Slováckého léta i červený stánek Českého národního registru dárců dřeně. Do registru už v průběhu několika ročníků Slováckého léta vstoupily stovky dobrovolníků.

„Letos naši snahu o rozšíření počtu dárců ještě podpořil příběh Šimonka z nedalekých Babic, který dřeň akutně potřebuje. Dobrovolníci se budou moct jednoduše zaregistrovat od 1. do 6. července a nově zapsaní potenciální dárci budou navíc zařazeni do slosování o opravdu zajímavé a hodnotné ceny,“ upřesnila Petra Kučerová.