Slovácké léto 2024

Takový byl 17. ročník festivalu Slovácké léto, jenž přinesl několik novinek v podobě koncertů Olympiku, slovenského rappera Majka Spirita nebo kapely Vypsaná fixa. Ceny festivalu si odvezli lídr Olympiku Petr Janda a fotbalista Petr Švancara. Na pomoc potřebným vybrali návštěvníci spolu s partnery více než 350 tisíc korun a do Českého národního registru dárců dřeně přibylo 65 lidí.

Slovácké léto odstartovalo jediným placeným koncertem legendární kapely Olympic s předskokanem Žlutý pes. „Koncert splnil naše očekávání. Už teď víme, že v tomto trendu budeme pokračovat, abychom mohli do Uherského Hradiště přivážet opravdu velká hudební jména,“ zhodnotil novinku hlavní organizátor a zakladatel festivalu Marek Pochylý. Další koncerty už byly přístupné zdarma. Nechyběly stálice Pokáč, No Name, Iné Kafe nebo Kapitán Demo, poprvé na Slováckém létě vystoupili Majk Spirit a Vypsaná fixa.

Plážový fotbal, Žhavé běhy, pétanque, ale taky in-line vyjížďka, šifrovačka nebo jumping maraton – to jsou některé z deseti sportovních disciplín, které festival nabídl profesionálům, amatérům, dospělým i dětem. Stálicí je ovšem plážový volejbal, kterým před 17 lety příběh Slováckého léta začal. V letošním roce Slovácké léto hostilo hned tři turnaje Českého poháru: U20 dívky, dvouhvězdičkový turnaj žen a tříhvězdičkový turnaj mužů.

Slovácké léto přineslo pestrou nabídku aktivit

Do Uherského Hradiště přijela i Marie-Sára Štochlová, která na Slováckém létě v minulosti několikrát hrála a v roce 2021 s parťačkou Martinou Williams ovládla turnaj Super Cup. „Celé Slovácké léto je skvělé! A zdejší turnaje jsou legendární. Všichni hráči se na ně za celý rok těší snad nejvíc. Je to perla mezi turnaji, jak pro starší hráče, tak pro ty mladé. I proto jsem dnes tady, i když nehraju, abych si tu atmosféru užila,“ říká sympatická beachvolejbalistka, jejíž letošní herní absence má jednoduchý důvod – veškeré síly napíná ke svým prvním olympijským hrám v Paříži, kde bude Česko reprezentovat s Barborou Herrmannovou.

Tři z deseti večerů Slováckého léta byly benefiční. Návštěvníci měli možnost v průběhu koncertů přispívat dobrovolným vstupným, ke kterému přispěli i partneři benefičního večera. Díky příspěvkům a společnosti Mesit získala těžce nemocná Sabinka na nutnou operaci ve Španělsku 90 370 korun.

Ray Service podpořil benefiční večer pro manželku a tři děti svého zaměstnance Davida Kubičíka, který zemřel, celková částka činila 130 130 korun.

Ing. Tomáš Mazáč ze společnosti ZFP akademie a návštěvníci pak společně získali pro maminku Margitu z Uherského Hradiště 136 908 korun na boj se zákeřnou rakovinou.

Do Českého národního registru dárců dřeně přibylo v průběhu Slováckého léta 65 potenciálních nadějí na život.

Už několikátým rokem rozdával festival i Ceny Slováckého léta. Za celoživotní přínos hudbě si ji odvezl lídr Olympiku Petr Janda a za celoživotní přínos sportu bývalý profesionální fotbalista Petr Švancara.

Osmnáctý ročník Slováckého léta se uskuteční v termínu 4. – 13. 7. 2025.