Každý večer si hudební fanoušci mohli vychutnat jeden z koncertů předních českých a slovenských kapel, letos kvůli nutnosti kontrolovat počty návštěvníků v uzavřeném areálu na městském fotbalovém stadionu.

„Jako vždy byl velký zájem o Iné Kafe, kteří se vrátili na Slovácké léto už poněkolikáté. Největší bouři vzbudil koncert Pokáče, který předvedl skvělou show, a za odměnu jsme mu na závěr všichni hromadně zazpívali k narozeninám,“ prozradil Marek Pochylý. „Teda Uherské Hradiště, bylo to krásné, někdy si to zopakujeme, ok?“ vzkázal po koncertě populární písničkář. Kromě nich letos na Slováckém létě zahráli například UDG, vizovický Fleret, Mňága a Žďorp nebo Hradišťan s Jurou Pavlicou.

Tisíce lidí se zapojily i do sportovní části programu a kromě obvyklých disciplín si mnozí užili i novinky. „Letos jsme poprvé uspořádali například závody horských kol, streetball, golfovou akademii nebo školu pokeru. Také jsme přivítali děti na sportovním příměstském táboře Slováckého léta,“ říká hlavní organizátor Marek Pochylý.

Beachvolejbal jako lákadlo

Jedním z vrcholů celého festivalu se staly exhibiční zápasy české beachvolejbalové reprezentace na Slovácké Slávii.

„Takovou koncentraci české beachové špičky jsme tady ještě neměli a zřejmě už ani mít nebudeme. Běžně bývají hráči v této době na zápasech světového poháru, které byly letos kvůli koronaviru zrušeny,“ těší Marka Pochylého.

V exhibičních zápasech David Schweiner s trenérem Andreou Tomatisem porazili Filipa Habra s Adamen Štočkem 2:0 na sety. Queens Of The Beach 2018, bývalé světové jedničky a nyní světové třináctky Markéta Nausch Sluková a Barbora Hermannová, vyzvaly české dvojky Michalu Kvapilovou s Michaelou Kubíčkovou. „Královny“ porazily své reprezentační kolegyně v krásném zápase 2:1, kdy se tie break hrál až do 20 bodů.

Benefiční aktivity jsou součástí Slováckého léta už 12 let a na dobročinné účely získalo více než 1 milion korun. Letos s beneficí pomohla kapela Tabák, která se vzdala honoráře z obou svých koncertů v rámci festivalu, a organizátoři tak mohli Uherskohradišťské nemocnici předat šek na 20 000 korun.

„Všichni z kapely jsme se v hradišťské nemocnici narodili. A navíc chtěli jsme poděkovat první linii za zasazení v uplynulých měsících,“ vysvětlil za kapelu kytarista Radek Malenovský.

České olympijské nadaci posílají organizátoři Slováckého léta výtěžek z beachvolejbalového turnaje Mix Amatér už několik let, letos k němu přibyla dražba sportovních fotografií. Celkově získala nadace na podporu dětí ze sociálně slabých rodin, které touží sportovat, celkem 30 471 korun.

Darovali kostní dřeň

V neposlední řadě se letos Slovácké léto stalo místem, kde se zájemci mohli zapsat do Českého národního registru dárců dřeně. „Zaznamenali jsme téměř 200 nově zapsaných potenciálních dárců kostní dřeně,“ uvedla za registr Xenie Mráčková.

A jak bude vypadat 14. ročník Slováckého léta? „Areál na stadionu se nám letos osvědčil. Přesto se těšíme, že v příštím roce se budeme moct vrátit do samého srdce Uherského Hradiště na Masarykovo náměstí,“ doufá Marek Pochylý.

Sportovně-hudební festival pro celou rodinu Slovácké léto už potřinácté zahájil prázdniny v Uherském Hradišti. Vždy po 10 dnů nabízí veřejnosti širokou škálu aktivit. 14. ročník proběhne v termínu 2.-11. července 2021.