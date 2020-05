Divadlo má podle něj začít postupně hrát od úterý 26. května a jeho provoz bude možný s příslušnými omezeními a za dodržení hygienických opatření. Samozřejmostí pro diváky mají být roušky a sezení v hledišti v dostatečných rozestupech.

„Divadlo plánuje uvést přeložená představení komedie Rychlé šípy, a to v úterý 26., středu 27. a čtvrtek 28. května. Pokud diváci s již dříve zakoupenou vstupenkou nebudou mít zájem nabídnuté termíny využít, dají se volné vstupenky do běžného prodeje. Jak to bude s další produkcí, rozhodne vyhodnocení první trojice představení,“ uvedl mluvčí.

Koronavirová omezení ovlivnila také výběrové řízení na budoucího ředitele Slováckého divadla. Uherskohradišťská radnice jej prodloužila do 14 hodin 30. června, což je termín, dokdy lze podat přihlášku.