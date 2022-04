„To rozhodování bude nesmírně těžké, navíc posíleno autentickým prostředím skutečného soudu. Teror se hrál u nás i ve světě mnohokrát, ale ještě nikdo ho, pokud víme, neinscenoval přímo v jednací místnosti,“ říká režisér novinky Petr Smyczek.

„Divákům nabízíme jedinečnou možnost stát se součástí procesu, rozhodovat o osudu člověka a uvědomit si, jaký dopad naše rozhodnutí může mít. Ideálně by k soudu měli jít s nevědomostí, od soudu pak s pocitem odpovědnosti,“ vysvětluje režisér Petr Smyczek.

V průběhu zkoušení navštívili inscenační tým dva výjimeční poradci. Vojenský pilot Břetislav Sedlář, který má zkušenosti z Afghánistánu, a bývalá předsedkyně Nejvyššího soudu Iva Brožová.

„Zajímaly nás detaily, které bychom se jinde nedozvěděli. Co třeba pro vojáka znamená neuposlechnout rozkaz? Co by soudkyně říkala, kdyby do jednací síně přišel svědek s rukama v kapsách? Jak by oba rozhodli? Byly to nesmírně cenné rady a těšíme se, až se pan Sedlář i paní doktorka Brožová přijdou na výsledek podívat,” říká Josef Kubáník, jenž v Teroru hraje postavu Předsedy senátu.

A jak by rozhodovali sami herci? „Je to vážně těžké. Dnes rozum říká vinen, srdce by obžalovaného osvobodilo, ale každý den si myslím něco jiného,” přiznává Zdeněk Trčálek, který si zahraje jednoho ze stěžejních svědků.

Kromě jmenovaných herců se v novince Slováckého divadla představí Tereza Novotná, Jakub Zelinka, Petra Staňková a Martin Vrtáček. Dramaturgyní je Eva Kolomazníková, kostýmy navrhla Helena Heinrichová, supervizorkou projektu je Markéta Špetíková. Premiéra Teroru proběhne v pátek 29. dubna. Momentálně je naplánováno pět představení, všechna jsou vyprodána.