„Jakkoliv chápu současnou tíživou finanční situaci zřizovatele divadla – tedy města Uherské Hradiště – nechápu, proč je nutné vše řešit narušením toho nejcennějšího – hereckého souboru. Navíc v dnešní tíživé celospolečenské situaci,“ píše v dopise Kepka.

Slovácké divadlo bylo podle něj pro ostatní soubory vždy vzorem kvalitního uměleckého celku, který fungoval jako úspěšný tým obdivovaný nejen svými diváky, ale i divadelními odborníky.

„Situace je o to složitější, jakým způsobem bylo s některými herci zacházeno. Podle našich informací bylo s nimi jednáno velmi nestandardně, neměli možnost kvalitně celou situaci promyslet a poradit se, byli nuceni podepsat nové smlouvy okamžitě, podle mne tedy pod nátlakem,“ vytýká Ondřej Kepka a vyzývá vedení divadla, města – ale i celého kraje – aby celou záležitost prověřilo, zvážilo a odvrátilo tak velkou ostudu, která se na bedra zřizovatelů řítí.

Každá pozice je pro mě důležitá

Stejným způsobem, tedy otevřeným dopisem, reagovala na Kepkova slova ředitelka Slováckého divadla Libuše Habartová.

„Jsem ředitelkou organizace, která má 70 zaměstnanců. Jsou to herci, jevištní technici, zvukaři, osvětlovači, administrativní pracovníci, uklízečky, vrátné a další a další. Každá tato pozice je pro mě důležitá, každé rozvázání pracovního poměru je bolestné, ať už se jedná o kohokoliv,“ sděluje ve své odpovědi Ondřeji Kepkovi Libuše Habartová s tím, že mzdové náklady tvoří téměř 80 procent 50milionového divadelního rozpočtu.

„Snažíme se šetřit kde se dá. Zrušili jsme už pozici mzdové účetní, jevištního technika, nápovědy a následně jsme museli, bohužel, zúžit i herecký soubor o šest herců. Jednomu z herců končí smlouva na dobu určitou. Z finančních důvodů musíme sáhnout i do dramaturgického plánu, takže budeme nově zkoušet jen čtyři inscenace. Na víc zkrátka nemáme. Z těchto důvodů si nemůžeme dovolit zaměstnávat 26 herců,“ upřesňuje Libuše Habartová.

U samotných jednání byla podle jejích slov přítomna také vedoucí právního odboru města Uherské Hradiště, jako zástupce zřizovatele.

„S ohledem na další financování divadla si velmi vážím postoje zřizovatele, který na rozdíl od zřizovatelů jiných divadel, nám příspěvek na provoz nekrátí, přesto nám miliony korun, které jsme si byli schopni doposud obstarat z tržeb, chybí,“ konstatuje Habartová v dopise podepsané také uměleckým šéfem divadla Lukášem Kopeckým.

Povzbudivé vzkazy od Korené

Situace ve Slováckém divadle není lhostejná ani ředitelce Letní filmové školy Radaně Korené, která poslala souboru povzbudivé vzkazy.

„Beze změn není možné projít tímto náročným obdobím pro celou oblast kultury, i když jsou mnohé bolestivé. Věřím, že vaše veliká láska k divadlu vám otevře srdce k reálnému hledání řešení, respektující, otevřenou a konstruktivní komunikaci se vsemi stranami tak, aby kvalitní divadlo - byť třeba v jiné provozní, organizační či dramaturgické podobě v Hradišti zůstalo zachováno,“ přeje si Radana Korená.

Změnám se lidé podle ní obecně vyhýbají, mají z nich strach, ale nikoho neminou.

„Všichni potřebujeme aktivovat odvahu a sílu, abychom tímto vším prošli. A já skutečně věřím, že to dáme. Vy i my s Filmovkou. Mam vás moc rada, držte se všichni a nezapomeňte, ze hledání cest ke spojení a spolupráci je to, co celá naše společnost potřebuje,“ vzkazuje ředitelka festivalu Letní filmová škola.