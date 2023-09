Slovácké divadlo odstranilo ze stěn vystavená ocenění. Změna vizuálního stylu?

Sérií změn procházejí vnitřní prostory Slováckého divadla. To navíc také nově vstupuje do moderních kontrolních procesů, kde hrají prim automatizace a elektronizace. Na dotaz Deníku to sdělila ředitelka uherskohradišťské divadelní scény Libuše Habartová.

Slovácké divadlo | Foto: Marek Malůšek

Více než dvě desetiletí měli možnost návštěvníci Slováckého divadla v Uherském Hradišti si na jeho stěnách u schodiště prohlédnout ocenění, která na regionální i celostátní úrovni jeho soubor obdržel. Už několik týdnů tomu tak ale není. Diplomy, obrazy, plastiky – pýcha, na kterou byli hrdí nejen herci, ale i návštěvníci divadla, zmizela ve skladu či v depozitu. „Slovácké divadlo se snaží již druhým rokem o interiérové úpravy. Vždy během prázdnin máme šest týdnů na to, abychom vnitřní prostředí divadla zkultivovali. Měníme jeho vizuální styl a s tím souvisí také měnící se styl vnitřních prostor pro diváka. Jak dolní, tak i horní foyer chceme pro diváka více interaktivně využít,“ vysvětluje Libuše Habartová. Podle jejích slov byla odstraněna jak ocenění Největší z pierotů, tak i ocenění z již zrušené soutěže České televize i ceny z někdejšího festivalu Thalie českého divadla. OBRAZEM: Archeoskanzen na Modré voněl už podvacáté medem a medovinou „Neznamená to, že si těchto ocenění nevážíme - jsou bezpečně uložena, ale chceme dát prostor i novým možnostem a vtáhnout diváka do dění v divadle také během přestávek,“ naznačila ředitelka s tím, že intenzivně spolupracuje na změnách interiéru a jeho podobě s architektem a odborníky na vizuální styl, který chce mít jednotný. „Je to dlouhodobý proces, na kterém nechceme nic uspěchat. V tuto chvíli je zadání takové, že všechny prostory divadla, včetně mezipatra, budou sloužit k interaktivnímu zabavení, případně i poučení diváka,“ dodala Libuše Habartová. Publicista, spisovatel a autor ocenění Největší z pierotů Jiří Jilík je přesvědčený o tom, že o správnosti či nesmyslnosti kroků nastavovaných současným vedením divadla rozhodne sám divák. „My jsme zestárli a divadlo zůstává mladé. O tom ale, co je dobré, ať i dnes rozhodne zaplněnost divadla, tak jak tomu bylo za nás, když my jsme byli mladí,“ naznačil Jiří Jilík. Hrozny v Boršicích šlapala bosýma nohama děvčata ze Slováckého divadla Podle aktuálních kroků vedení divadla se celá tato instituce musí přizpůsobovat době například i v evidenci přítomnosti na pracovišti. „Jde o změnu způsobu evidence docházky, kterou nám ukládá Zákoník práce. Přecházíme z ručního zapisování docházky na elektronický systém záznamu docházky. Ušetříme spoustu času nejen zaměstnancům, ale i vedoucím pracovníkům a mzdové účetní. Tito všichni museli záznamy o docházce kontrolovat ručně a následně přepisovat do mzdového systému,“ říká ředitelka k evidenčním změnám. Má jít o součást celého bloku kroků související s elektronizací a automatizací provozu divadla tak, aby to odpovídalo současným trendům řízení organizace. „Slovácké divadlo zavedlo v tomto roce také kompletní elektronický systém správy organizace a systém elektronických knih jízd. Docházkový systém je dalším krokem elektronizace. Spuštění předpokládáme od měsíce října. Do konce roku poběží zkušební provoz, od roku 2024 bychom rádi docházku evidovali pouze elektronicky,“ uzavřela Libuše Habartová.

Tento článek jste si mohli přečíst díky předplatnému Deník Klubu