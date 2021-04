Drama lásky, které rozechvívá emoce už více než čtyři staletí - to je příběh Romea a Julie z pera Williama Shakespeara. Už brzy jej budou moct prožívat i příznivci Slováckého divadla, a to počtvrté ve své historii. Drama milenců z Verony začal tento týden se souborem studovat režisér Lukáš Kopecký.

Slovácké divadlo nastuduje Romea a Julii. Režisér Lukáš Kopecký. | Foto: Marek Malůšek

„Příběh Romea a Julie je součástí kulturního povědomí, součástí každodenní kultury. Ozvuky tohoto příběhu můžeme opakovaně nalézt ve filmu i populární hudbě. Za těch 424 let od napsání tohoto opusu však na Shakespearově zpracování ulpělo mnoho vrstev klišé a zaužívaných inscenačních postupů. Kdo z nás si při vyslovení Romeo a Julie nevybaví alespoň slavnou balkonovou scénu? Až na to, že žádný balkon v tomhle příběhu nikdy nebyl. Jenom okno. A tak jsem se rozhodl onu pomyslnou cibuli oloupat až k jádru věci a umožnit divákům zhlédnout notoricky známý příběh, jako by to bylo poprvé. Jistě nám k tomu pomůže i nový překlad Pavla Drábka, jenž vznikl speciálně pro Slovácké divadlo,“ vysvětluje Lukáš Kopecký.