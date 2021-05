K poslednímu červenci končí výpovědní lhůta Ireně Vackové, k 30. září pak jejímu manželovi Davidovi a k poslednímu srpnu by z vlastního rozhodnutí měla končit také Tereza Hrabalová. Jejich odchod souvisí především s okolnostmi, za jakých museli k 1. červnu odejít jejich kolegové Jaroslava Tihelková, Monika Horká, Alžběta Mahdalová, Anna Pospíchalová, David Macháček, Petr Čagánek a Martin Hudec.

„Jelikož to rozhodnutí bylo pro nás oba bylo mimořádně těžké, bylo těch dílčích důvodů k odchodu mnohem víc. Ale zlomem se asi stala situace kolem našeho otevřeného dopisu vedení divadla,“ řekl Deníku David Vacke.

Do plnohodnotného angažmá nastoupil spolu s manželkou Irenou ve stejný srpnový den roku 1994. Se Slováckým divadlem je ale David spjatý už od dětství.

„Své první představení jsem odehrál na konci prázdnin v roce 1985 v Luhačovicích. Do zmiňovaného roku 1994 jsem vedle dětských rolí také často pomáhal jevištním technikům či osvětlovačům, na zájezdech prodával programy a v době studií na gymnáziu jsem byl také tři roky uvaděčem. Takové trochu "cirkusové" dítě,“ vzpomíná David Vacke.

Budoucí angažmá? Nedává to smysl

Jejich dohrávání rolí je zatím předmětem jednání s divadlem, takže podle Ireny Vackové není zatím nic definitivního.

„Na druhou stranu už teď vím, že nové zaměstnání mi z časových důvodů nedovolí dohrávat muzikály a pohádkové představení,“ dodává Irena Vacková.

Případné angažmá v budoucích nových představeních Slováckého divadla ale David odmítá.

„V tuto chvíli a za současných podmínek, které v divadle panují, to nepřipadá v úvahu. Je to nakonec jeden z důvodů našeho odchodu, protože nemáme pocit, že být nadále součástí nových tvůrčích procesů by mělo smysl jak pro nás, tak pro divadlo,“ upozornil David Vacke

Podobně to vidí i Tereza Hrabalová.

„Ne, vyjádřila jsem vedení divadla nedůvěru a kdybych pokračovala ve spolupráci, tak by má výpověď nedávala smysl,“ přidala se Tereza Hrabalová.

Vacke: Mirkovi Dušínovi se nebráním

V čem by chtěl David Vacke pokračovat, to jsou Rychlé šípy.

„Dohrávání Mirka Dušína se určitě nebráním, uvidíme, jak to dopadne,“ řekl David Vacke.

A do jakých angažmá se tato herecká trojice chystá?

„Mířím do zcela jiného oboru. Ráda bych oprášila své pedagogické vzdělání,“ přiznává Irena Vacková, zatímco její manžel zvažuje více možností.

„Těžko nyní odhadovat, jak se mi to nakonec podaří všecko uskládat. Zcela určitě se chci alespoň v nějaké míře věnovat dál scénickým čtením. Vidím v tom velký smysl a zpětné reakce pedagogů i dětí mě v tom vždy jen utvrzovaly,“ krčí rameny David Vacke.

Tereza Hrabalová přiznává, že má rozjednáno několik nabídek, ale zatím nechce předbíhat.

Ředitelka: Budeme teprve hledat náhradu

Ředitelka Slováckého divadla Libuše Habartová Deníku přiznává, že jí je lidsky líto, jak situace v divadle vygradovala.

„Paní Hrabalová chce odejít ke 30. červnu s dvouměsíční výpovědní lhůtou, s tím, že chce dohrávat pouze jedno představení. Teprve se budeme bavit o tom, jakým způsobem ji nahradíme. V případě manželů Vackových, chce paní Vacková odejít k 30. květnu s dvouměsíční výpovědní lhůtou, pan Vacke pak k 31. červenci s dvouměsíční výpovědní lhůtou. Pochopila jsem to tak, že nebudou dohrávat ve všem, ale budeme se domlouvat v čem a jak budou spolupracovat. Teprve budeme hledat řešení, jak tyto tři lidi nahradit, což znamená přezkoušet jejich role,“ upřesnila ředitelka divadla.