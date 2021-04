S hostujícím režisérem Mikolášem Tycem nazkoušela šestice herců novinku Perfect Days, kterou mohou diváci znát ze stejnojmenného filmového zpracování režisérkou Alicí Nellis. Ve čtvrtek 15. dubna jej na interní premiéře představili alespoň svým kolegům.

„Mám Perfect Days moc rád. Ukrývá v sobě lehkost a schopnost říct jednoduchou věc - že i když se mi děje něco těžkého, není to vždycky tragédie a musíme to zvládnout. A to je v dnešní době čím dál důležitější,“ svěřuje se režisér Mikoláš Tyc, který se slováckou scénou spolupracuje už podruhé, jeho debutem byl v roce 2016 muzikál Hra o pyžama.

O čem novinka Slováckého divadla pojednává? Barbara, kterou hraje Tereza Novotná, je úspěšná, známá a krásná žena, která se vypracovala v televizní hvězdu. Má vše, co by si člověk mohl přát, ke štěstí jí však stále něco chybí – dítě. Ale jak k němu přijít, když muže nemá a vlastně ani nechce, a čtyřicítka se nebezpečně blíží?

Dějem vzápětí zamíchá Barbařina svérázná matka Sadie v podání Jaroslavy Tihelkové, nejlepší kamarádka Alice ztvárněná Irenou Vackovou, homosexuální přítel Brendan obsazený Davidem Vaculíkem, bývalý manžel Dave Josef Kubáník a krásný mladík Grant - toho vytvoří Pavel Šupina.

„Už od začátku zkoušení Perfect Days jsem měla pocit, že se s režisérem Mikolášem Tycem známe dlouho, i když jsem se s ním v minulosti potkala jen letmo,” říká představitelka hlavní role Tereza Novotná a režisér ji doplňuje: „Mám rád herce a ctím jejich práci, takže jsem se pečlivě se všemi věnoval postavám a dialogům.

Moc se mi líbí zdejší otevřenost k tvorbě a cit pro komedii. A v rámci tvorby jsme si vykládali řadu osobních zkušeností, takže i naše vlastní životní pravda se ve hře možná trošku odrazí. Pro mě to bylo krásné zkoušení,” dodává.

Interní premiéra konverzační komedie Perfect Days, na které spolupracují i dramaturgyně Markéta Špetíková, výtvarnice kostýmů Aneta Grňáková, scénograf Karel Čapek a skladatel Robin Schenk, proběhla 15. dubna.

„Moc se ale těšíme, až ji budeme moct zahrát divákům, snad to bude co nejdřív,” věří Mikoláš Tyc.

Josef Kubáník