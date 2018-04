Slovácké divadlo by se mohlo přesunout do bývalých kasáren

Velká přetahovaná, i tak by se dala nazvat debata mezi vedením radnice v Uherském Hradišti a Tělocvičnou jednotou Sokol o tom, kdo bude následujícím majitelem Slováckého divadla, restaurace Koruna, areálu chovatelů, sokolovny, vinného sklepa a přilehlého hřiště s umělým povrchem.

Slovácké divadlo. Ilustrační foto.Foto: Marek Malušek

Představitelům města se totiž nelíbí zejména to, že nemůže investovat do oprav divadelní scény, protože ta, včetně uvedených budov a prostorů patří Sokolům.

„Do budoucna vidím pouze dvě varianty. Buď komplex budov koupíme, nebo jej opustíme,“ řekl uherskohradišťský starosta Stanislav Blaha. Situace je totiž podle jeho slov neudržitelná.

Radnice proto už v minulém roce oslovila vedení Sokolů s nabídkou odkoupení areálu.

„Valná hromada nám k jednání dala mandát, takže jednáme. Další setkání nás čeká někdy v červnu,“ potvrdil starosta hradišťského Sokola Jaroslav Ševčík.

Pokud by k odkupu nakonec došlo, v majetku města by se ocitly nejen zmiňované objekty a prostory, ale také veškerá infrastruktura, která je zásobuje. Pakliže by ale jednání zkrachovala existuje krajní řešení - divadlo přemístit jinam.

„Máme ve městě prostory, kam novou sokolovnu či nové Slovácké divadlo přesunout, například bývalé kasárny,“ uvedla vedoucí odboru kanceláře hradišťského starosty Dagmar Vacková. Na místě by podle jejích slov město nechalo postavit zcela novou budovu.

„Je nevyhnutelné, aby k majetkovému uspořádání došlo. Souhlasím s panem starostou, že je budovu nutné buď odkoupit, protože potřebuje mnoho investic, nebo vyměnit,“ prohlásil ředitel Slováckého divadla Michal Zetel.

Ten podporuje jakoukoliv cestu, která souboru umožní stabilní fungování v důstojných podmínkách.

„Vzhledem k tradici a jistému geniu loci, ale preferuji setrvání v současných prostorách,“ prohlásil ředitel.

Vedení města i zástupci Sokola si nechali zpracovat znalecké posudky. V řádu týdnů se chtějí sejít na společné schůzce a tyto materiály i další okolnosti prodiskutovat.

MATĚJ MADĚRA