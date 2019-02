Emoce cloumaly krajským zastupitelstvem. Nejen odbory, personál nemocnice či obyčejní lidé, ale i zastupitelé se postavili za ředitelku Kroměřížské nemocnice Lenku Mergenthalovou, kterou krajští radní odvolali k 31. lednu z funkce a na její místo nastoupil makroekonom z KNTB Pavel Liškář.

Radomír Maráček | Foto: Deník / Jan Karásek

Někteří zastupitelé žádali jeho odvolání a znovujmenování Lenky Mergenthalové na post ředitelky nemocnice. Další žádali vysvětlení jejího odvolání a volali po validních důvodech. Dokonce zazněl i požadavek na odvolání předsedy představenstev krajských nemocnic Radomíra Maráčka. Důvody pro odvolání ředitelky hejtman uvést nechtěl, návrh na její znovujmenování neprošel. Z 38 přítomných hlasovalo pro pouze 13 zastupitelů.

„Čekala jsem to, bylo to předvídatelné,“ komentovala výsledek mnohahodinového jednání odvolaná ředitelka Lenka Mergenthalová. Hejtman Jiří Čunek na zastupitelstvu uvedl, že důvody jejího odvolání uvádět nebude, protože by to pro odvolanou nemuselo být příjemné, hlavní však byla disharmonie v představenstvu. Bývalá ředitelka neshody potvrdila a navíc uvedla, že hejtman jí sdělil, že je na hranici svých manažerských a ředitelských schopností. „A také mu vadila moje přílišná spjatost s Kroměřížskou nemocnicí,“ dodala Lenka Mergenthalová.

NEVÝHODNOU SMLOUVU VYJEDNAL NĚKDO JINÝ

Někteří zastupitelé to ale viděli jinak. Podle Ivana Mařáka (KSČM) jde o úspěšnou ředitelku, která stabilizovala nemocnici a za kterou stojí valná většina personálu. „Je to schopná manažerka, která by měla být odměněna a ne potrestána,“ uvedl. Bývalý hejtman Stanislav Mišák přidal, že pokud byla jedním z důvodů odvolání nevýhodná smlouva pro Kroměřížskou nemocnici, kterou byla zrušena ambulantní lůžka, tak tu že vyjednal Radomír Maráček. „Toho jste měli odvolat,“ vybídl krajské radní. Dodal, že se diví, proč si udělali peklo i v Kroměříži, když už mají peklo v KNTB. Poukázal tím na nespokojenost personálu v Baťově nemocnici a podotknul, že disharmonie v představenstvu nemůže být důvodem pro odvolání schopné ředitelky.

„PRO ODVOLÁNÍ JSOU TO NEKOREKTNÍ DŮVODY“

I Zdeněk Vacek (SPD) požadoval okamžité zrušení odvolání doktorky Mergenthalové, důvody pro její odvolání chtěl znát také Tomáš Pajonk (Svobodní a Soukromníci). „Přišlo to jako blesk z čistého nebe. Rozhodnutí: vyměníme ředitelku. Vždyť nebyl žádný problém,“ podivoval se. „Důvody to jsou velmi nekonkrétní,“ sdělil Pavel Pustějovksý (ANO). Podle něj by měl být v představenstvu nemocnice alespoň jeden místní, když dva zbývající nejsou z Kroměříže.

KOMUNIKAČNÍ NESHODY

Šéf krajských nemocnic Radomír Maráček se nemohl zúčastnit zastupitelstva ze zdravotních a pracovních důvodů, pro Deník ale uvedl, že důvodem pro odvolání byly zejména komunikační neshody. „Nebylo možné se dohodnout a pak už šlo o to, jestli zůstanu já, nebo ředitelka Kroměřížské nemocnice,“ připustil Radomír Maráček.

Podle něj se nový ředitel Pavel Liškář jako ekonom zaměří na lepší ekonomické fungování i personální otázky. Ředitel představenstev všech čtyř nemocnic Zlínského kraje Radomír Maráček bude v představenstvu Kroměřížské nemocnice jediným lékařem. „Budu garantovat směřování a kvalitu zdravotní péče, budu chodit pravidelně na porady primářů,“ uvedl. A právě z tohoto důvodu se nemohl zúčastnit krajského zastupitelstva. Nezasahoval u horské služky, jak uvedl hejtman, ale na stejný den jako zastupitelstvo kraje byla svolána porada všech primářů Kroměřížské nemocnice. „Nemohl jsem říct, že nepřijdu,“ vysvětlil.

NEJDRAŽŠÍ POKLAD JE PERSONÁL

Lenka Mergenthalová uvedla, že rozhodnutí rady samozřejmě akceptuje, ale nesouhlasí s ním. Není si vědoma pochybení. Domnívá se, že se jí s jejím týmem podařilo nemocnici stabilizovat. Podle ní se kumulovaná ztráta nemocnice od roku 2014, odkdy nemocnici vedla, snížila ze 176 milionů na současných 83 milionů korun. „Nemocnice má nyní nula závazků po splatnosti, loni v červnu všechny vyrovnala,“ uvedla Mergenthalová s tím, že když nastupovala, tak přebírala 90 milionů závazků po splatnosti. Podle ní je krajské zdravotnictví v nejistotě, která ohrožuje stabilitu personálu. „Nemocnici nedělá budova, parky ani přístroje. Nejdražší poklad je personál,“ nechala se slyšet. Domnívá se, že nejvíce bit je právě střední zdravotnický personál.

Odbory situaci komentovaly s tím, že považují za povinnost upozornit občany celého kraje na kroky, které činí volení zástupci občanů, krajští zastupitelé. Ty prý mohou v budoucnu nepříznivě ovlivnit dostupnost a kvalitu zdravotní péče.