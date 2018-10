Slet draků na Velehradě. PODÍVEJTE SE

Padesát jednošňůrových kupovaných igelitových draků i papírových doma vyrobených, létajících uměleckých dílek, si přinesli kluci a holky v neděli odpoledne do improvizovaného leteckého areálu. Tím se na dvě hodiny stal kopec mezi Modrou a Velehradem, jemuž vévodí historický kříž s košatou lípou.

„Tady draky neohrožují dráty vysokého napětí a obvykle tu parádně fouká. Proti loňsku jsou pole na kopci suchá, ale ten vítr není rozhodně dračí. Přesto se dnes 28. ročníku drakiády zúčastnilo 120 dětí i dospělých,“ řekl Miroslav Kovářík, starosta Modré a vůdce tamního Skautského střediska, které dračí slet pořádalo.

Draci plachtili a polykali mírný vítr jako nějací napucánci. Čím víc ho spolykali, tím ho nad kopcem ubývalo, až se udělalo téměř bezvětří. Na zem začali zplihle padat i ti draci, kteří vystoupali do takové výše, že to chvílemi vypadalo, jakoby chtěli propíchnout nebe. Ale to už byly napsány diplomy, připraveny sladkosti a starosta Modré Miroslav Kovářík je mohl se svými asistentkami všem zúčastněným dětem předat a potřást si s nimi po skautsku levou rukou.

„Škoda jen, že na dnešní drakiádě převažovali draci kupovaní. Těch podomácky ručně vyrobených tu bylo poskrovnu,“ posteskl si Miroslav Kovářík. Na drakiádě se v neděli neobjevil žádný novátor vypouštění draků, jako tomu bylo před dvěma roky. Jednoho draka tu tenkrát vypouštěl pomocí udice Karel Cafourek z Koryčan, klučina z Uherského Hradiště zase z bicyklu a holky dokonce z polohy ležmo. V neděli ale museli dospělí i děti s draky hodně běhat, aby je dostali do povětří. Na dračím sletu bylo vidět hodně draků, o nichž by se díky mírnému větru dalo říct, že jsou oráči či padavky.