Pokračující obnova slepých ramen Moravy ve Starém Městě, za téměř 200 milionů korun, neunikla diskuzím na sociálních sítích. Kritiku však odmítá Martin König, který stál před 16 lety u vzniku původní studie, jež se stala odrazovým můstkem k současnému oživování umírajících vodních ploch někdejších meandrů řeky Moravy.

Revitalizace slepého ramene řeky Moravy s názvem Vytrávené na jaře 2020. | Foto: Aleš Korvas

„Aby to 20-30 let po revitalizaci vypadalo tak, jak před ní. Vždy jsem žasl, jak je to tam krásné. Budu v to doufat, když to stálo takové peníze,“ poznamenal například Jan Gahura na facebookovém profilu Co mě štve i těší ve Starém Městě a nebojím se o tom mluvit.