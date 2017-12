Slavkov si za výhru z Vesnice roku opraví obecní úřad

Je to téměř půl roku, kdy si malá obec v podhůří Bílých Karpat zapsala do kroniky zlatým písmem svůj úspěch. Slavkov se totiž letos stal Vesnicí roku Zlínského kraje. Uspěl poté i na celostátní úrovni, když v celé republice skončil třetí a odnesl si i cenu veřejnosti.

Obecní úřad ve Slavkově.Foto: www.instantstreetview.com

Starostovi Liboru Švardalovi se tedy nedostávalo slov, byl nadšený, že získali hned dvě ceny a stejné to bylo i při předávání krajského titulu. S odstupem času hodnotí přihlášení do klání jako krok správným směrem, což mu pochvalnými slovy potvrdili i Slavkovjané.

"Dědina to vnímala velmi pozitivně. Posílila se tím ještě víc soudržnost obce, protože do příprav na návštěvu komise se zapojila skoro celá obec," vzpomněl Libor Švardala. Dodal, že při návštěvě celostátní komise je dokonce přijeli podpořit ostatní Slavkovy z republiky a také partnerská obec Beckov ze Slovenska. Vztahy v obci a srdečnost byla podle slov starosty i jeden z hlavních faktorů, proč podle něj v soutěži uspěli.

"Je to spíše otázka na komisaře, ale na lidech bylo vidět, že jim jde vše od srdce a že jsou na svoji obec hrdí," pousmál se Libor Švardala. Vítězství nepřineslo Slavkovu jen stmelení života v obci, ale i příjemnou finanční injekci. Milion korun z krajského kola a 800 tisíc z celostátního by mělo padnout především na opravu střechy obecního úřadu, protože obec nemá moc jiných možností, jak nákladnou opravu financovat.

"Střecha je už ve špatném stavu, a proto bychom ji chtěli vyměnit včetně krytiny i krovů," nechal se slyšet starosta. Budova, kde sídlí obecní úřad, je už historická. Záměr postavit ji pochází totiž z roku 1872, kdy se rozhodlo, že ve Slavkově postaví školu. K realizaci pak došlo v roce 1878. O 24 let později se objekt rozrostl o patro. Škola tam sídlila až do 70. let minulého století. Poté se budova opravila pro potřeby obecního úřadu, který tam je dodnes. Z této doby rovněž pochází střecha. Vedená obce má v plánu ještě opravy chodníků a místních komunikací, ale slov starosty by na střechu měla padnout skoro celá výhra.

Ještě o kousek větší úspěch zaznamenala před šesti lety Komňa. Ta totiž vyhrála celostátní kolo. Obecní rozpočet se tehdy rozrostl o dva miliony korun. Obec část peněz obec investovala do úpravy zeleně a cesty k nedaleké zřícenině hradu Zuvačov. (bm)