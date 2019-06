„Určitě jsou přede mnou výzvy a další mety, kterých bych chtěl dosáhnou, ale jsem Hradišťák a vařit pivo přímo tady u nás podle své chuti je to, co mě v tomto oboru baví a naplňuje nejvíc,“ přiznává pivovarnický specialista.

Vystudoval sice Střední průmyslovou školu potravinářskou ve Bzenci obor Technologie výroby nápojů, ale za důležitou ve svém oboru považuje praxi. Tu získal Chotěboři a v řemeslném pivovaru Husar. Mezi jeho největší koníčky patří futsal, jízda na kole i kolečkových bruslích a také běh. Je hrdý na to, že patří mezi obyvatele města, kteří jsou velckými patrioty, a to nejen, co se týče piva.

„Našemu pivovaru fandí a evidentně jim chutná naše nejprodávanější pivo Jarošovský Jura 11°, který má výbornou pitelnost a není až tak moc hořké, jako je naše 12°. Ta má vyváženou chuť, a co se týče obsahu alkoholu, tak je to zlatá střední cesta mezi výčepním pivem 10° a ležákem 12°,“ pochvaluje si Milan Esender.