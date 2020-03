„Nemám čas vymýšlet dlouhé věty. Pojďme společně proti koronaviru. To zvládneme,“ píše Květa Zpěváková na profilu skupiny.

Jednou z iniciátorek a organizátorek celé akce je také Hana Frantová z Ostrožské Lhoty.

„Všichni jsme spojení pomocí sociálních sítí. Skupina vznikla v neděli večer, holky jsou z různých částí okresu. Já nešiju. Sháním materiál od lidí, organizuju, telefonuju, dovážím, odvážím. Každá švandlena šije doma, pak holky objíždím a dávám hotové roušky do kupy.“ vysvětluje Hana Frantová.

Ženy ze skupiny Dobrovolně proti koronaviru chtějí v první řadě vybavit lidi, kteří jsou v první linii. To znamená, že jejich první várka směřovala do nemocnice v Uherském Hradišti a pokladním do obchodů.

Místo slováckých krojů valí ve Lhotě roušky

„Je to tak. Dál se nám ozval starosta Hradiště, pan Blaha, který shání roušky také pro domovy důchodců. Volali z ČSAD, také šijeme pro svoje rodiny a roušky dáváme těm, kteří nám přispěli materiálem,“ říká jedna z hlavních organizátorek celé akce a přidává další podrobnosti.

„Začali jsme v neděli večer, nejprve jsme museli látky vyprat a vyvařit. To nás trošku brzdí, trvá to docela dlouho. Dneska ráno začaly holky stříhat a šít. Zatím jsme v naší lhotské skupině ušili něco kolem dvou stovek roušek. Všechno ladíme a také se radíme po internetu,“ prozrazuje na závěr Hana Frantová.

Ještě dodejme, že z Ostrožské Lhoty šije zatím pět švadlen. Šárka Cíchová a její mamka, Božka Hyráková, Pavlína Nejezchlebová, Teraza Píšťková a také Anežka Pavlasová, která šije většinou slovácké kroje.

