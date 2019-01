Zlínský kraj – Bezpečnost především. To je zásadní motto, kterým se vedení oslovených středních škol ve Zlínském kraji řídí při školních výletech a exkurzích, jež jsou nyní v plném proudu.

Mnohé školy z obav o bezpečnost svých žáků, zrušily koupání a vodácké kurzy. | Foto: DENÍK/archiv

Školy jsou stále obezřetnější. Není divu, vždyť minulý týden se na Mlýnském potoce v Olomouci utopil žák sedmé třídy a jeho učitelka.

„Je hrůza, co se stalo, a je mi to samozřejmě moc líto. Podle toho, co jsem četl a viděl, tak na místě selhal instruktor jízdy na raftech,“ domnívá se ředitel Obchodní akademie v Kroměříži Jan Žárský.

Koupání škola raději nepovoluje

Kroměřížská škola se však podle jeho slov podobným tragickým událostem snaží zabránit už léta. „Koupání, vodácké exkurze nebo účast studentů na diskotékách nepovolujeme. Sami máme nepříjemné zkušenosti, když byl před několika lety zraněn jeden z našich vyučujících,“ tvrdí ředitel.

To na zlínské Střední škole obchodně technické čas od času vodáckou exkurzi uspořádají. „Vždy ale apeluji na kolegy, aby dodržovali pracovní řád a dbali na bezpečnost,“ potvrdila ředitelka Marta Fojtíková s tím, že při každém problému je nutné zachovat chladnou hlavu. „Na výletě se může přihodit takřka cokoliv,“ zamýšlí se ředitelka.

Zvýšená bezpečnostní opatření na škole přitom zavedli už před několika lety.

„Souviselo to s utonutím studenta z vedlejší školy ve zlínských lázních na konci roku 2007. Od té doby si dáváme větší pozor. I samotné děti se myslím snaží rizikům vyhýbat,“ objasňuje Fojtíková.

Na Střední průmyslové škole ve Zlíně dokonce výlety nepořádají vůbec. „Každý ročník ale jednou za rok vyrazí na exkurzi. Jezdí se na adaptační kurz, lyžařský kurz, vodácký kurz a exkurze do Prahy,“ vyjmenoval ředitel školy Radomír Nedbal.

Vyučující největší školy v krajském městě jsou podle něj profesionálové a vědí, co si na těchto kurzech mohou dovolit. „Nikoho z nich by rozhodně nenapadlo nechat studenty skákat do vody někde u jezu,“ kroutí hlavou Nedbal.

Na každých pětadvacet účastníků exkurze dle jeho vyjádření připadá minimálně jeden učitel. „Na vodáckých kurzech jich bývá i více,“ dodává ředitel s tím, že právě u vody je zvýšený dohled na místě.

Střední škola průmyslová, hotelová a zdravotnická v Uherském Hradišti vodácké výlety nepořádá vůbec. „Jde o preventivní opatření. U sportovně vzdělávacích kurzů, kterých se naši studenti účastní, je patrně nejnebezpečnější jen jízda na kole,“ odhaduje ředitel školy Jaroslav Zatloukal. S učiteli se prý celoročními diskusemi snaží jakýmkoliv případným nepříjemnostem předejít.

Olomoucká tragédie otřásla i ředitelem Gymnázia Františka Palackého ve Valašském Meziříčí Janem Trčkou. „Na poradě kvůli tomu budu učitelům rozhodně klást na srdce, aby byli při aktivitách mimo školu ještě důslednější a pozornější,“ připustil ředitel.

Na kajaku pouze přes klidný rybník

Obecně prý proti zvyšování rizik na výletech bojuje už dlouho.

„Například vodácké kurzy, které jsme v minulosti několikrát pořádali, už nejspíše zakážu. Jak se ukázalo v Olomouci, ani na instruktory, kteří by měli být odborně vzdělaní, totiž není vždy spolehnutí. K zodpovědnosti je přitom vždy hnána také škola,“ míní Trčka.

Přitom na sportovním kurzu, jehož se studenti valašskomeziříčského gymnázia pravidelně účastní, se na kanoích a kajaku jezdí.

„Ale jen na rybníku, na kterém jsou rizika nepoměrně nižší než na divoké vodě,“ vysvětlil Trčka a dodal, že dohlédne na to, aby gymnazisté při svých výletech preferovali zejména turistiku a návštěvu kulturních památek, tedy aktivity, při kterých studentům bezprostředně nic nehrozí.