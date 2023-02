„Ano, uspořádali jsme karneval se vším, co k němu patří. O zábavu, soutěže a hudební doprovod se postaral super dýdžej Radim Kuchař a vše ostatní už bylo jen na nás. A my jsme to opravdu rozjeli na plný pecky,“ popsala maskovanou zábavu družinářka Bronislava Bujáčková.