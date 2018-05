Školáci z Kunovic získali tisíce pro umírající

Výroba - Výroba Provozní zámečníci, údržbáři 18 300 Kč

Provozní zámečníci, údržbáři Údržbář na útvar zdravotní techniky. Požadované vzdělání: střední odborné (vyučen). Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 18300 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Prac. poměr na 1 rok s možností prodloužení na dobu neurčitou, nástup dle dohody, vyhláška č. 50/1978 Sb., praxe v obsluze medicinálních plynů a vzduchotechniky výhodou, zodpovědnost, spolehlivost, samostatnost, pečlivost, aktivní přístup k řešení úkolů, přátelský kolektiv, 25 dnů dovolené/rok, příspěvek na stravné, zvýhod. tarif mobil. telefonu pro Vás i rodinné příslušníky, poukázky do lékárny, příspěvek na penz. připojištění, sleva na lázeňské pobyty, sleva na internetové a další. Životopis zasílejte do 31.5.2018 e-mailem nebo písemně na adresu: Uherskohradišťská nemonice a.s., Řízení lidských zdrojů, Ing. Mgr. Adéla Valičková, J. E. Purkyně 365, 686 68 Uherské Hradiště. Obálku označit "VŘ - údržbář". Pracoviště: Uherskohradišťská nemocnice a.s., J. E. Purkyně, č.p. 365, 686 06 Uherské Hradiště 6. Informace: Adéla Valičková, +420 572 529 320.