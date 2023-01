Čerstvé vysvědčení se nabízí zužitkovat v úterý 31. ledna na rekordně úspěšný animák Mimoni 2: Padouch příchází (13:30).

3D Avatar, Encanto a Mumie

O prázdninách, v pátek 3. února Hvězda nabídne se slevou tři další filmy určené žákům a studentům. Už v 10 hodin se bude promítat veleúspěšný film Avatar: The Way of Water ve 3D. Následovat bude stále oblíbené Encanto (13:30) a novinkový španělský animák Mumie (15:45), který diváky zavede do 3000 let starého podzemního města mumií.

Ve foyer kina budou nachystány zdarma k rozebrání filmové plakáty oblíbených hrdinů a další upomínkové předměty.