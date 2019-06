Tu v pátek 14. června připravila Knihovna Bedřicha Beneše Buchlovana. Celodenní program začal slavnostním přijetím skalických šesťáků na radnici, poté jejich kroky směřovaly do Expozice města Uherské Hradiště, kde se k nim přidali hradišťští sedmáci.

Společně s historičkou Blankou Rašticovou poznali historii metropole Slovácka, podívali se do synagogy i Základní školy UNESCO. Závěr celého dne pak patřil národopisné expozici ve Slováckém muzeu, kde si děti zároveň mohly vyzkoušet malování na hedvábí.

„Věříme, že i přes dnešní horký den se slovenským dětem u nás líbilo, že navázaná přátelství budou pokračovat a těšíme se na příště.Děkujeme městu Uherské Hradiště, historičce Blance Rašticové, naše díky letí také do Slováckého muzea, do Stálé expozice dějin města Uherské Hradiště i do Základní školy UNESCO. Skalickým dětem přejeme šťastnou cestu domů a na naše sedmáky už se těšíme v oddělení pro děti Knihovny B. B. Buchlovana,“ vzkázal ředitel knihovny Radovan Jančář.