Kompletní rekonstrukci za téměř 73 milionů korun podstoupí budova pro teoretickou přípravu žáků Střední školy – Centrum odborné přípravy technické Uherský Brod (COPT). Zlínský kraj zafinancuje opravy na dalších šesti školách za více než 41 milionů.

Budovu Centra odborné přípravy technické Uherský Brod čeká rekonstrukce za 73 milionů. | Foto: COPT Uherský Brod

Rekonstrukce budovy uherskobrodské školy by měla výrazně snížit spotřebu energií. Stavebními úpravami projdou učebny, sociální zařízení i výtah, vznikne nová jídelna. Úpravy se dotknou rovněž okolí školy, kde přibudou parkovací místa.

„Kromě významných úspor nákladů za energie je cílem rekonstrukce vyčlenění školy z areálu České zbrojovky. Chtěli bychom, aby se škola více otevřela veřejnosti,“ uvedla radní Zlínského kraje pro oblast školství Zuzana Fišerová.

Práce by měly být dokončeny do podzimu příštího roku. „Celkové náklady máme propočítány na 72,6 milionu korun. Kraj se na nich bude podílet přibližně 52 miliony, necelých 17 milionů by měla pokrýt evropská dotace z Operačního programu Životní prostředí, o kterou škola žádá,“ dodal krajský radní pro investice Zbyněk Fojtíček.

Další investice čekají jednu z budov Gymnázia v Uherském Hradišti, Obchodní akademii T. Bati ve Zlíně a sportovní halu Gymnázia ve Valašských Kloboukách, kde jsou v plánu opravy střech.

Na Základní umělecké škole Vsetín vymění stará okna za nová, včetně vstupních dveří. Střední škola – Centrum odborné přípravy technické Kroměříž pro své žáky zrekonstruuje a vybaví novými skříňkami šatny. Na Střední uměleckoprůmyslové škole pak dojde k výměně technologie kotelny, která má snížit náklady na vytápění.

