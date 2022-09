Zatímco premiérová procházka malých princezen, princů a dalších pohádkových postaviček zámeckým parkem se uskutečnila v srpnu 2013, ta letošní akce v buchlovickém zámeckém parku, v pořadí už osmá, nesla název Škola princů a princezen. Přivábila do ní díky teplému a slunečnému počasí bezmála 80 dětí a stejný počet jejich rodičů a prarodičů.

„Na téhle škole princezen a princů oceňuji velice neotřelý nápad. Malé princezny a princové nebyli nemastní a neslaní, ale plejáda kantorů jim dala prostor, ale i příležitost, jak se něco naučit a pobavit nejen sebe, ale i své rodiče a diváky,“ vysekla poklonu účinkujícím i pořadatelům akce paní Jiřina, jedna z mnoha maminek svých dvou ratolestí v kostýmech prince a princezničky.

Škola princů a princezen nebyla žádnou pohádkou, která by děti i dospělé nudila. Nejprve zamířili princové a princezny do tělocvičny, kde si pod vedením mladé kantorky protáhli svá těla, pak zamířili do třídy, kde se učili správné výslovnosti. V učebně pod zámeckými schody si mohli malí aristokrati přičichnout k ručním pracím a procvičit si jemnou motoriku třeba při vyšívání ubrousků.

Když princové a princezny opustili zmíněnou učebnu, zamířili do jiné, kde se učili šermovat, v další pak u Simony Dvouleté obracet palačinky s vyhozením do vzduchu. Ze

začátku to princeznám moc nešlo, ale nic si z toho nedělaly. Zkoušely a zkoušely, palačinky jim padaly na zem a některé se i potrhaly, ale většině těch malých princezen – kuchtiček se obracení palačinek ve vzduchu podařilo.

„Nic složitého obracení palačinek nad pánví není. Všechno je třeba se naučit. Učit se to na skutečných palačinkách by bylo dosti nepraktické, a to přinejmenším v začátcích,“ shodovaly se maminky.

V zámecké hudebně si děti zazpívaly písničku Kočka leze dírou a poté zamířily do školy tance. Na mostu před zámeckou sala terrenou se za hudebního doprovodu učila drobotina jednoduchý dobový taneček. Poté sestoupivši po zámeckých schodech do zámeckého parku zapózovali malí aristokraté fotografům.

Malé mlsalky a mlsalové si pak mohli v improvizované cukrárně pochutnat na různých laskominách a nechat se na přání rodičů individuálně nebo ve skupinkách vyfotografovat.