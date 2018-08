Sklizeň hroznů bude o tři týdny dříve. Filmovka burčák neochutná

Počasí hroznům přeje. Tak hodnotí prozatímní úrodu většina vinařů ze Slovácka. Vzácně by se tak mohl objevit oblíbený burčák už na stáncích některých prodejců na Letní filmové škole v Uherském Hradišti.

O dva až tři týdny dřívější sběr některých skorých odrůd by totiž umožnil dělat burčák už na konci července.

Kvůli státním regulacím, ale také nedostatku poptávky však vinaři na Slovácku raději počkají na burčákovou sezónu. Ta začíná až na konci letních prázdnin.

„Lidi jsou na dovolených, nejsou zvyklí pít burčák už uprostřed prázdnin, spíše na něj čekají do září. My například děláme pár litrů už na Vinařské slavnosti v Polešovicích, to znamená kolem 20. sprna. Jinak ale čekáme na konec prázdnin jako ostatní a stejně tomu bude i letos,“ popsal za Vinařství Vaďura Zbyněk Vaďura.

Sám nicméně přiznává, že tento rok díky extrémně teplému počasí bude sběr všech odrůd minimálně o dva týdny posunut.

„Z ranných odrůd, jakou je například Kotrč, by bylo možné udělat burčák už nyní, ačkoliv ji většinou sbíráme nejdříve až kolem patnáctého srpna,“ přiznal Zbyněk Vaďura.

Stejně je na tom v Polešovicích i Šlechtitelská stanice vinařská.

„U Iršaje Olivera mají už dnes některé bobule osm stupňů, některé však až osmnáct cukernatosti. Z něj bychom už mohli burčák udělat, ale nemáme důvod kvaltovat. Nejvíce burčáku se prodá v září,“ poznamenal její jednatel Zdeněk Habrovanský.

Kromě obav ze slabé poptávky však výrobě burčáku před prvním srpnem brání také legislativa.

„Burčákem lze označit pouze částečně zkvašený vinný mošt vyrobený z hroznů z České republiky a smí se prodávat od prvního srpna do třicátého listopadu. Toto omezení vzniklo s ohledem na povahu produktu a s tím spojené dozrávání hroznů,“ sdělil mluvčí Ministerstva zemědělství Václav Tampír.

Jinými slovy, datum omezující prodávat burčák se stanovuje jako ochrana českých pěstitelů před možnými náhražkami. Vzhledem k měnícímu se počasí se však v budoucnu může nejzazší datum prodeje ještě posunovat.

„V případě, že se ukáže jako relevantní tento termín změnit, je Ministerstvo zemědělství připraveno jednat s producenty o úpravě zákona o vinohradnictví a umožnit v odůvodněných případech nabízet do prodej burčák i v dřívějších termínech - tedy před začátkem srpna,“ dodal Václav Tampír.