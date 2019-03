Den otevřených dveří skláren tak opět dokázal zaujmout výprodejovými cenami skleniček, pohárů, váz či misek, které doplnili mistři skláři při ukázkách svého umění.

„Jezdím do Květné až z Brna a vždy se mi to tady velice líbí. Sama jsem studovala výtvarné zpracování kovu, a tak mě zajímá i technologie výroby skla a jeho zdobení. Vždy si navíc odvezeme nějaký pěkný kousek domů. Mám za to, že zdobené nádobí se pomalu do domácností vrací,“ řekla Iveta Hrnčářová při opouštění sklářského areálu.

I tentokrát si mohli návštěvníci a především jejich ratolesti vyzkoušet foukat vlastní nádobu, oříznout okraj skleničky nebo si na ni něco namalovat.