„Zakázku budeme expedovat poslední týden v dubnu. Budou to vzácné sklenice na audience. Není to obyčejný nápojový set,“ uvedl Mikláš.

Většina sklenic bude podle něj sloužit k podávání alkoholu, část z nich je na vodu. V minulosti už sklárna dodala do Lichtenštějnského knížectví nápojové sety na likéry, víno nebo šampaňské.

Velký význam má pro sklárnu také dlouhodobá zakázka pro světoznámou firmu Lobmeyr, se kterou spolupracuje už od roku 1850. Každý měsíc pro ni nyní vyrobí sklo za zhruba milion korun.

„Děláme pro ně nápojové sklenice, celé sety na likéry, vodu, šampaňské, víno a končíme až u obrovských váz, které mají objem i deset litrů. Je to stabilní zákazník, na kterého jsme hrdí,“ doplnil Marek Mikláš.

Sklárna v Květné, která je částí obce Strání, vyváží své výrobky do 58 zemí. Více než polovina její produkce směřuje do Rakouska, odkud se sklo dále expeduje do celého světa. K dostání je ve většině evropských zemí, ale také například v USA nebo Číně. Sklárnu v Květné založil na konci 18. století kníže Jan z Liechtenštejna.

V polovině 19. století ji koupil Emanuel Zahn. Továrník nechal vybudovat další pec a zavedl výrobu jemného křišťálového skla zdobeného broušením, hranováním a rytím a později i dalšími dekoračními technikami včetně malování a zlacení. Sklárna vyráběla i za druhé světové války, po které byla znárodněna a převzal ji stát.

V roce 1990 se stala sklárna součástí státního podniku Crystalex Nový Bor, který však v roce 2002 provoz uzavřel. Následně ho koupila společnost Moravské sklárny Květná, v níž měli hlavní podíl odboráři.

Po půlroční odstávce obnovila s polovinou zaměstnanců provoz a hledala investora. V roce 2004 ji koupila firma Synex a v lednu 2011 nynější majitel Lubor Cerva, který sklárnu v Květné od roku 2013 sloučil s Crystalite Bohemia. Loni v říjnu se sklárna znovu osamostatnila pod hlavičkou společnosti Cerva Bohemia.

V době největšího rozkvětu sklárna v Květné zaměstnávala 550 lidí. Po loňském propuštění 53 lidí má aktuálně 105 zaměstnanců.