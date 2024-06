Poprvé po změně majitele, kterým je skupina AF Group, se otevře veřejnosti Sklárna Květná 1794. A právě ve Květné, v místní části obce Strání, se v sobotu 15. června uskuteční tradiční den otevřených dveří znovuotevřené sklárny.

Sklárna Květná v roce 2021 | Video: Deník / Jan Karásek

Návštěvníci se mohou těšit na exkurzi spojenou s ukázkou ruční výroby skla a možností vyfouknout si skleněný produkt.

Den otevřených dveří ve Sklárně Květná 1794 je na Uherskohradišťsku už mnohaletou tradicí.

Před půl rokem padlo rozhodnutí, že podnik s bohatou historií uzavře výrobu a zaměstnanci obdrželi výpovědi.

V lednu letošního roku ale bylo rozhodnuto o záchraně společnosti a jejím většinovým majitelem se stal rodinný holding AF Group. Většina zaměstnanců se vrátila do sklárny, která na začátku února začala znovu vyrábět.

„Den otevřených dveří je důležitou a tradiční událostí nejenom pro sklárnu, ale také pro místní. Zvlášť po náročném konci loňského roku, kdy to s budoucností sklárny nevypadalo vůbec dobře, bude akce v podstatě oslavou znovuotevření. Očekáváme, že dorazí několik tisíc lidí a všechny návštěvníky rádi přivítáme,“ uvedl ředitel Sklárny Květná 1794 Marek Mikláš.

Výroba skla na vlastní kůži

Návštěvníci dne otevřených dveří si podle něj budou moci na vlastní kůži zažít, jak vypadá výroba skla, projít si celou sklárnu a získat odpovědi na otázky přímo od zkušených sklářů.

„Během odpoledne si lidé mohou zakoupit výrobky Sklárny Květná 1794. Na své si přijdou nejenom dospělí, ale také děti, pro které bude připravený doprovodný program. Na místě bude například dětská dílna, malování na sklo, skákací hrad a stánky s občerstvením,“ dodal Marek Mikláš.

Sklárna bude otevřená pro veřejnost 15. června od 8 hodin. Hlavní program, včetně exkurze do výroby, se bude konat do 14. hodiny, poté bude až do 17. hodiny k dispozici prodejna zboží. Kromě toho se v tento den na náměstí obce Strání uskuteční oslava 130. výročí vzniku místních dobrovolných hasičů s doprovodným programem, koncertem a taneční zábavou.