„Poprvé pece nuceně vyhasly na jaře 1945, když přes Bílé Karpaty přecházela válečná fronta. Podruhé to bylo na konci března 2002 při přebírání podniku novým majitelem – odborovým svazem Moravské sklárny Květná s.r.o. Potřetí se tak stane tento pátek 3. dubna a vypadá to, že zde výroba skla nepojede minimálně dva měsíce,“ řekl Deníku ředitel sklárny Marek Mikláš.

Příčin je podle majitele Sklárny Lubora Cervy hned několik.

„Vliv na tuto situaci měl jak absolutní výpadek nových zakázek, tak i to, že se nám rázem zastavila expedice vyrobeného zboží, které se nám hromadí v areálu fabriky. Samozřejmě důvody jsou jasné – vládní omezení pohybu v rámci koronavirové nákazy,“ vysvětluje situaci Lubor Cerva s tím, že je se zákazníky stále v kontaktu.

Všech 75 zaměstnanců Sklárny Květná by podle Cervových slov mělo v následujících měsících zůstat doma na 60 procentech platu. „Ještě ale čekáme, jak se k tomu postaví vláda v rámci kurzarbeitu,“ poznamenal Lubor Cerva.

Marek Mikláš je se sklárnou spjatý už 28 let, a přestože zažívá druhou podnikovou odstávku, považuje současnou situaci za dramatičtější.

„Momentálně se vůbec nedá předpovědět, jak dlouho to potrvá a jak to nakonec dopadne,“ kroutí Marek Mikláš hlavou.

Jisté však je to, že po pátku 3. dubna se život v huti nezastaví docela. Odtemperovanou pec totiž čeká generální oprava.

„Přijde na více než 600 tisíc korun a měla by se postarat o provozuschopnost pece v následujících pěti až šesti letech. Já totiž věřím, že výroba skla ve Květné bude pokračovat, proto ty peníze do opravy pece investuji,“ prozradil Lubor Cerva.

Optimismus neztrácí ani starosta Strání Antonín Popelka.

„Dění kolem sklárny tady na obci s napětím sledujeme, a není divu, většina jejích zaměstnanců jsou Straňané. Věřím však, že tuto nepříznivou dobu překonáme a sklo se u nás bude vyrábět dál. Vím totiž, nakolik je Sklárna Květná srdeční záležitostí jejího majitele Lubora Cervy,“ řekl Antonín Popelka.

Sklárna ve Květné, která je v části obce Strání, vyváží své výrobky do 58 zemí. Více než polovina její produkce směřuje do Rakouska, odkud se sklo dále expeduje do celého světa.



K dostání je ve většině evropských zemí, ale také například v USA nebo Číně. Sklárnu v Květné založil na konci 18. století kníže Jan z Liechtenštejna. V polovině 19. století ji koupil Emanuel Zahn.



Továrník nechal vybudovat další pec a zavedl výrobu jemného křišťálového skla zdobeného broušením, hranováním a rytím a později i dalšími dekoračními technikami včetně malování a zlacení. Sklárna vyráběla i za druhé světové války, po které byla znárodněna a převzal ji stát.



V roce 1990 se stala sklárna součástí státního podniku Crystalex Nový Bor, který však v roce 2002 provoz uzavřel. Následně ho koupila společnost Moravské sklárny Květná, v níž měli hlavní podíl odboráři. Po půlroční odstávce obnovila s polovinou zaměstnanců provoz a hledala investora.



V roce 2004 ji koupila firma Synex a v lednu 2011 nynější majitel Lubor Cerva, který sklárnu v Květné v roce 2013 sloučil s Crystalite Bohemia. Předloni v říjnu se sklárna znovu osamostatnila pod hlavičkou společnosti Cerva Bohemia. V době největšího rozkvětu sklárna v Květné zaměstnávala 550 lidí.



Po předloňském propuštění 53 lidí měla 107 zaměstnanců. Po propouštěcí vlně na začátku roku 2020 jich v továrně zůstalo 75.