„Od prvního ledna nám zvýšili cenu plynu o 600 procent. No a protože tavicí pec u nás funguje právě na plyn, vyskočily celkové náklady fabriky cirka o 30 procent. Je to pro nás v případě energií navýšení o 20 milionů korun ročně. O třetinu proto porostou ceny našich výrobků, což bude doslova cenový masakr. Jak na to zareagují odběratelé, to nám ukáže čas a trh, ale ono to postihlo všechny sklárny. Musím přiznat, že nárůst cen zemního plynu nás tíží naprosto fatálně. Pro tento rok jsme si tu současnou, nepěkně navýšenou cenu nechali zafixovat a co bude dál, to se uvidí,“ prozradil Deníku ředitel Sklárny Květná Marek Mikláš.