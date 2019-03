„Letošní sezóna byla díky letošním mimořádným sněhovým podmínkám výborná. Sněhu na sjezdovkách je ještě stále dost, takže by se klidně dalo lyžovat ještě minimálně dva týdny, ale s teplejším počasí už lidé mění lyže za kola a na zimní sporty nemají myšlenky.

Lyžařskou sezónu tak pro klesající zájem návštěvníků uzavíráme s koncem období jarních prázdnin,“ říká šéf Ski areálu Razula Martin Pařízek.

Lyžovat se bude v pátek 22. března od 12 do 17:30 hodin, v sobotu 23. března od 8:30 do 16 hodin a v neděli 24. března od 8:30 do 17:30 hodin.

Ski areál Razula je součástí Resortu Valachy, který tvoří ještě čtyři hotely s 350 lůžky v údolí Léskové ve Velkých Karlovicích. Generální ředitel Resortu Valachy Tomáš Blabla je s končící zimní sezónou i přes její dřívější konec spokojen.

„Díky sněhové nadílce, která byla nejlepší za posledních několik let, se zimní sezóna opravdu vydařila. Návštěvnost Ski areálu Razula byla nadprůměrná a sněhové podmínky výrazně pomohly i obsazenosti našich hotelů, které byly zvláště v období jarních prázdnin prakticky plné. Konkrétně měsíce leden i únor byly tržbově nejlepší za poslední léta,“ uvedl Tomáš Blabla.

Pomohl podle něj i zájem běžkařů, kteří využívali skvělých sněhových podmínek k výletům do Velkých Karlovic a při tom využívali k občerstvení hotelové restaurace a k odpočinku relaxační centrum Wellness Horal. „Kéž by takové zimy bývaly častěji,“ dodal Tomáš Blabla.

„Jinou věcí je, že čím intenzívnější byl z pohledu návštěvnosti leden a únor, tím dříve zimní sezóna letos končí s rychlejším nástupem jara. Klesajícímu zájmu lyžařů jsme se museli rychle přizpůsobit. Nabídku lyžařských pobytů jsme ukončili o dva týdny dřív a nahradili jsme je jarními pobyty s jógou, nordic walking a dalšími lekcemi cvičení, o které nyní mají hosté větší zájem,“ uzavřel Tomáš Blabla.

