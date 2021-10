Více než dvě stovky skautů ve stejnokrojích pochodovalo v pátek odpoledne centrem Uherského Hradiště až ke kinu Hvězda, kde vyvrcholily oslavy jejich jubilejního roku 100 let od založení skautingu v metropoli Slovácka. Před radnicí procesí přivítal starosta města Stanislav Blaha.

Skauti pochodovali centrem Hradiště. Konečně mohli oslavit své výročí 100 let existence. Výstava ve Hvězdě je jedním z vrcholů oslav. | Video: Deník/Pavel Bohun

„Myšlenka skautingu je pro naše město i pro naši zemi velice důležitá. Rozvíjení svobodných osobností, které se neztratí v přírodě, umí řešit nejrůznější situace co život přináší, je nesmírně důležité pro život. Že to vadilo totalitním režimům v minulosti, se dá dopátrat v samotné historii ČR. Celkem byli skauti zakázáni třikrát. Dvakrát je zakázali komunisté a jednou nacisté. To že jim skauti vadili, je důkazem toho, že přinášeli myšlenku svobody, kvůli čemuž se totalitní režimy cítily ohroženy,“ řekl Stanislav Blaha.