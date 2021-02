Nyní tam vyrůstá moderní skatepark, a pokud se nestane nic neočekávaného, má se dočkat zkušebního provozu začátkem července. Informoval o tom mluvčí hradišťské radnice Jan Pášma.

„Vloni se začalo odstraněním pískového hřiště a přípravou staveniště. Od letošního února do konce dubna pokračují zemních práce ze strany ulice Sportovní, v případě příznivých klimatických podmínek dojde k betonáži bazénové části. Na jaře by se betonovaly zpevněné plochy, montovalo oplocení, osvětlení a vše by završily terénní úpravy,“ popsal místostarosta města Jaroslav Zatloukal.

V červenci chce město spustit zkušební provoz, který potrvá až do konce září.

V případě nového skateparku v Uherském Hradišti nemá jít podle Jana Pášmy pouze o prostor pro jízdu na skateboardu, ale o multifunkční zařízení využívané k dalším sportům a volnočasovým aktivitám, jako jsou skuterboarding (koloběžky), BMX kola či kolečkové a in-line brusle. Skatepark bude obsahovat všechny potřebné prvky respektující poslední trendy skateboardu.

V ploše bude streetová část a hlavní dominantní bazénová část. Skatepark doplní sjezdy, zídky, lavičky a bezpečnostní zábradlí na vybraných místech.

Příprava výstavby nového skateparku za 8,8 milionu korun z poloviny hrazené z dotace Ministerstva pro místní rozvoj začaly vloni v červenci. Skatepark sice vyrůstá v jižním cípu areálu aquaparku, oba areály ale mají být odděleny oplocením.