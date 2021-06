„Původní skatepark vedle sportovní haly byl v podstatě provizorním řešením, které už neodpovídalo moderním trendům či požadavkům na bezpečnost. Původně jsme chtěli nový skatepark vybudovat na místě toho stávajícího, nakonec se ale jako mnohem vhodnější ukázalo umístění skateparku v jižním cípu areálu aquaparku. Jsem rád, že se Uherské Hradiště může nyní zařadit mezi místa, která v oblasti skateboardingu a podobných sportů nabízejí vysoký komfort,“ řekl starosta Uherského Hradiště Stanislav Blaha.

Skatepark spravuje, podobně jako většinu dalších sportovišť ve městě, příspěvková organizace Sportoviště města Uherské Hradiště.

„Od dubna do října bude areál otevřen mezi 9. a 20. hodinou, v rozmezí listopadu a března bude otevřeno jen do 16 hodin. Za nezpůsobilý provozu bude skatepark považován v případě deště nebo mokrého povrchu překážek a prostoru mezi překážkami, v zimních měsících kvůli sněhu a náledí, dále také v nočních hodinách a v čase snížené a zhoršené viditelnosti,“ uvedl mluvčí hradišťské radnice Jan Pášma. Důležitá je podle něj také skutečnost, že pro děti do šesti let je toto zařízení příliš náročné, tudíž nebezpečné.

„Je určeno především pro mládež starší 15 let, děti ve věku 6 - 15 let mohou zařízení využívat pouze v doprovodu rodičů nebo osoby pověřené, starší 18 let. Malé děti do 6 let by do areálu vstupovat neměly vůbec,“ dodal Jan Pášma.

Ochranné prostředky pro jízdu na BMX kole, koloběžce, bruslích nebo skateboardu by měly být samozřejmostí, stejně jako respektování zákazů, včetně zákazu kouření, pití alkoholu nebo užívání omamných látek. „Jedná se o zařízení, kde může dojít k velmi vážným zraněním, proto všechny žádáme, aby stanovená pravidla beze zbytku respektovali,“ upozornil Jan Pášma.

Areál skateparku má plochu 1420 m2 a obsahuje všechny potřebné prvky zachycující poslední trendy skateboardu. V ploše parku je streetová část a hlavně dominantní bazénová část. Skatepark je dále doplněn sjezdy, opěrnými zídkami, lavičkami a bezpečnostním zábradlím na vybraných místech.

Součástí stavby však nebyl pouze samotný skatepark, celý projekt pod názvem „Volnočasový spot u cyklotras v Uherském Hradišti“ zahrnoval i vybavení prostoru stojany na kola, lavičkami, odpadkovými koši či informačním panelem s mapou a směrovníky a plní funkci volnočasové spotu a sdíleného prostoru.