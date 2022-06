„Na pátečním Náboru hrdinů v Uherském Hradišti vstoupilo do Českého národního registru dárců kostní dřeně 67 nových potenciálních dárců. Byla to moc příjemná akce, veřejnost skvěle zareagovala a lidé nám pomohli sdílením informací o konaní na sociálních sítích, takže je tento krásný výsledek zásluhou opravdu nás všech,“ informovala Deník jedna z organizátorek náboru Martina Chmelová.

Přidaly se i Babice

V ten den podle jejích slov probíhal také druhý nábor v Babicích, kde Šimonek žije. Zde se zapsalo dalších 60 lidí.

„Celkem tak za jeden den na akcích vstoupilo do registru 127 dobrovolníků a my jim za to se srdce děkujeme. Moc bychom si přáli, aby se mezi nimi našel vhodný dárce pro Šimona i další pacienty v podobné situaci,“ dodala další z organizátorek Xenie Mráčková.

Ti, kdo chtějí pomoci, mohou vyhledat jedno z desítek registračních míst na transfuzních stanicích po celé republice.