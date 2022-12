Na vatru přátelství, kapustnicu i vystoupení mužského pěveckého sboru z Kyjova se mohou těšit účastníci silvestrovského setkání na vrcholu nejvyšší bělokarpatské hory – Velké Javořiny . Tradice setkávání tam sice sahá až do roku 1845, ale Silvestry na Javořině se ujaly až od roku 1992, kdy se tehdejší setkání na moravsko-slovenském pomezí stalo tichým protestem vůči rozdělení Československa.

„Kapustnicu z polní kuchyně z roku 1976 budeme na vrcholu rozdávat už třináctým rokem. Účast na akci přislíbili předseda českého Senátu Miloš Vystrčil, předsedkyně Poslanecké sněmovny Markéta Pekarová Adamová i předseda Slovenské národní rady Boris Kollár. Snad počasí vyjde, uvidíme. Na Javořině už jsme zažili kdeco,“ prozradil Deníku Martin Beňatinský, starosta slovenské obce Lubina, kam Velká Javořina katastrálně patří. Oficiální setkání u památníku vzájemnosti se uskuteční od 13 hodin, vatru přátelství pak zažehnou kus dál o dvacet minut později.

Chybět nemá ani silvestrovský výšlap k rozhledně na Velkém Lopeníku.

„Předpověď počasí vypadá slibně, mělo by to vyjít. Sraz účastníků bývá na parkovišti u hájenky nad zvonicí kolem 10. hodiny dopolední. Moc lidí to ale nedodržuje a jdou si nahoru po vlastní ose i v čase, kdy se komu zamane. Nahoře budeme mít k dispozici guláš, svařák i čaj. Lidé si tam budou moct opéct na ohni špekáčky,“ upřesnil lopenický starosta Roman Buček.

Naplánováno je rovněž tradiční setkání na Pepčíně, místě kde stával někdejší zámeček na pomezí katastrů Drslavic, Hradčovic a Vlčnova. Informoval o tom starosta Drslavic Karel Sedláček.

„Plánujeme to jako každý rok od 11. hodiny dopoledne a v poledne by měla akce vyvrcholit zpěvem státní hymny. Bude to v duchu, na který jsou lidé zvyklí – opečeme špekáčky, připijeme si, zazpíváme, tak jako každý rok,“ doplnil Karel Sedláček.

Vatra přátelství má vzplát krátce před silvestrovskou půlnocí také ve Strání na prostranství nedaleko hranice se Slovenskem.