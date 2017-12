Silvestrovské setkání na Javořině: zmokla vatra i Topolánek

FOTOGALERIE / Dopolední déšť a nedostatečně prohrnutá jediná příjezdová silnice ze slovenské strany značně omezily počet lidí, kteří se v posledním dnu roku 2017 rozhodli zúčastnit tradičního setkání Čechů, Moravanů a Slováků na nejvyšším vrcholu Bílých Karpat, Velké Javořině.

Komplikace daly tušit už slovenské policejní hlídky, které odkláněly auta jedoucí k vrcholu, už téměř čtyři kilometry od něj.

„Nemůžeme vás pustit nahoru, nebudete tam mít kde zaparkovat,“ snažil se mladý policista zastavit automobil s redaktory Slováckého deníku notný kus cesty pod vrcholem a odklonit je do improvizovaného parkoviště.

Ti se však nenechali odradit a několik minut poté už pohodlně parkovali nedaleko Holubyho chaty na jedné z šesti volných parkovacích pozic, hned vedle vozidla České televize.

Oheň nechtěl chytnout

Také oficiální program u památníku bratrství Čechů a Slováků na javořinském hřebenu se o téměř dvacet minut zpozdil, než jej před půl druhou odpoledne konečně zahájila zástupkyně primátorky města Stará Turá Zuzana Zigová.

Ta se hned v úvodu omluvila za značně improvizovaný ceremoniál, kdy kvůli počasí organizátoři zrušili doprovodný program.

„Proto tady dnes není například Mužský pěvecký sbor z Kunovic,“ poznamenala.

Její slova potvrzovalo také silvestrovské upozornění na webu Staré Turé, že z důvodu neprůjezdnosti cesty pro autobusy je tento způsob dopravy na Velkou Javořinu, organizovaný městem Stará Turá, zrušený.

Po zástupkyni Slovenska si vzal slovo, překvapivě přítomný někdejší premiér české vlády a v současnosti jeden z kandidátů na prezidenta ČR Mirek Topolánek.

„Sice jsme se rozdělili, ale to, na čem vzniklo Československo, nás provází dodnes. Svoboda, demokracie, úcta k lidským právům, humanismus. Štefánikova a Masarykova republika by měla pokračovat v tom, co vnímáme jako důležité i v nynějších samostatných státech,“ připomněl Mirek Topolánek nadcházející sté výročí od založení společné republiky.

Deštivé počasí zkomplikovalo nakonec i zapálení vatry Přátelství, která vzplála až na několikátý pokus.

Jednu z loučí držel v ruce starosta Dolního Němčí František Hajdůch. Ten těsně před začátkem oficiálního programu symbolicky položil kámen na mohylu vršenou jako vzpomínka na Josefa Vavrouška, spoluzakladatele silvestrovských setkání na Velké Javořině.

„Kámen na Vavrouškovu mohylu jsem letos přivezl z Králického sněžníku, pod jehož vrcholem pramení řeka Morava,“ prozradil dolněmčanský starosta.

Bratrství Slováků a Moravanů

Z jiného směru, až z Vápenek se pěšky na bělokarpatskou kótu vydal zahalen do moravských vlajek Michal Měcháček, jenž svým tak trochu demonstrativním výšlapem chtěl podle svých slov připomenout, že jde především o bratrství Slováků a Moravanů.

„Přece jen musí každý přiznat, že mnoho lidí z Čech tady nepotká,“ upozornil Měcháček.

Matadorem setkání na Velké Javořině se o posledním dnu roku 2017 stal osmdesátiletý senior z Trenčína Radovan Stoklasa.

„Celý život jsem chodil po horách, takže mně dnešní počasí nepřijde až tak špatné. Dřív jsme na Javořinu chodili s kamarády z Čech i ze Slovenska, tak jsem si ty výlety dnes chtěl připomenout a třeba se s některým z nich tady potkat,“ dodal.